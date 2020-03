Mednarodna smučarska zveza Fis je danes na prizorišču norveške turneje v Trondheimu dve postojanki pred koncem pričakovano odločila, da se zaradi novega koronavirusa predčasno konča sezona. To je najhitrejši konec sezone svetovnega pokala v 25 letih.

Tako skakalci kot skakalke so zbrani v Trondheimu, kjer so bile v sredo na sporedu kvalifikacije za današnji posamični tekmi, ki pa ju ne bo. Sprva je prišla novica, da se na Norveškem odpovejo vse športne prireditve danes od 18. ure naprej, kmalu za tem pa je dolgoletni direktor svetovnega pokala Walter Hofer sporočil še svojo zadnjo novico v tej vlogi: »Moramo vas obvestiti, da je sezona svetovnega pokala 2019/20 končana.«

To pomeni, da je zmagovalec svetovnega pokala po 28 posamičnih tekmah postal Avstrijec Stefan Kraft, ki je zbral 1569 točk, najboljši Slovenec to zimo je bil zmagovalec predzadnje tekme v Lillehammerju Peter Prevc, ki je na osmem mestu zbral 789 točk.

Dvakratni svetovni prvak iz Lahtija 2017 je po sezoni 2016/17 slavil še drugo skupno zmago v svetovnem pokalu. Kraft si je nabral 140 točk prednosti pred Nemcem Karlom Geigerjem na drugem mestu.

»Seveda sem si drugače predstavljal konec sezone. A nisem zmagal zgolj po naključju, sezona se je začela novembra in nabral sem si 140 točk naskoka, kar ni kar tako,« je dejal naslednik Japonca Ryoyuja Kobayashija.

Kraft je osvojil tudi mali kristalni globus za polete, na drugem mestu v točkovanju poletov pa je končal Slovenec Timi Zajc. Norveško turnejo pa je po le dveh prizoriščih dobil Poljak Kamil Stoch.

Zajc je letos štirikrat stal na zmagovalnem odru in zbral 544 točk na 14. mestu, tik za njim je s 543 točkami končal Anže Lanišek, ki je dvakrat stopil na zmagovalni oder. Tudi Domen Prevc ima za seboj solidno sezono, s 361 točkami je zasedel 19. mesto, nedvomno pa je največji korak naprej naredil Žiga Jelar, drugi z zadnje tekme v Lillehammerju, skupno pa z 200 točkami 28. skakalec sezone.

Na lestvici svetovnega pokala je Cene Prevc, ki je tekmoval med svetovnim in celinskim pokalom, s 112 točkami zasedel 33. mesto, Anže Semenič je bil 37., zbral je 60 točk, Rok Justin je z 52 točkami končal na 40. mestu, Jurij Tepeš je z 21 točkami končal na 49. mestu, poškodovani Tilen Bartol pa je s tremi točkami končal na 69. mestu.

V pokalu narodov je bila s 5194 točkami najboljša Nemčija, Slovenija je s 4085 točkami zasedla peto mesto.

"Današnja tekma je že od dopoldneva 'visela v zraku'. Že takrat so nas opozorili, da ima norveška vlada sestanek in da bo sporočila, kaj se bo zgodilo z današnjo tekmo. A že nekako vnaprej smo z gotovostjo slutili, da bo tako današnja tekma kot sezona do konca odpovedana," je iz Trondheima sporočil selektor moške reprezentance Gorazd Bertoncelj.

»Žal se je to zgodilo, to moramo sprejeti. Na nas je, da zdaj čim prej 'spakiramo' in pridemo srečno in varno domov. Organizator nam ponuja, kot je bilo dogovorjeno, pot v Oslo oziroma v Drammen in tam nastanitev od enega do dveh dni. Potem pa si sami uredimo nove karte za odhod iz Osla domov,« je še pojasnil Bertoncelj, ki je ocenil, da je bolje, da se svetovno prvenstvo v poletih v Planici prestavi, kot pa da bi odpadlo.

»Verjamem, da je to boljša možnost, kot da odpade oziroma tekme v Planici potekajo brez gledalcev. Verjamemo, da bo Planica z gledalci bolje izpeljana v naslednji sezoni,« je še dejal glavni trener slovenske vrste.

V konkurenci skakalk se je še tretjič zaporedoma skupne zmage sezone veselila Lundbyjeva, ki je na 17 tekmah zbrala 1220 točk. Križnarjeva je bila s 497 točkami sedma, Klinčeva pa s točko manj skupno osma.

Izkušena Špela Rogelj je osvojila 150 točk na 22. mestu, mlada Katra Komar, ki je osvojila dve kolajni na mladinskem SP, je s 95 točkami končala na 27. mestu, poškodovana Urša Bogataj je s 53 točkami zasedla 31. mesto, Jerneja Brecl je osvojila na 39. mestu zbrala 19 točk, Maja Vtič pa dve na končnem 50. mestu.

»Za nas to ne pomeni veliko, na koncu smo bili kar v dobri formi. Žal je tako, a zdravje in počutje tekmovalk je na prvem mestu. Zdaj moramo zagotoviti, da čim prej pridemo domov. Jutri imamo zagotovljen transport do letališča, od tam naprej se znajdemo sami. Upam, da bodo karte čim prej na voljo,« je dejal glavni trener ženske vrste Zoran Zupančič.

»Sam trenutno razmišljam o predčasnem zaključku sezone, jasno. Če smo prej končali, bomo pa tudi prej začeli. Naslednja sezona je bolj pomembna in lahko rečemo, da je v tem tudi nekaj dobrega, torej da bomo priprave nedvomno začeli prej,« je razkril Zupančič.

Tudi slovenske skakalke so v pokalu narodov tako kot fantje končale na petem mestu s 1862 točkami, zanesljivo so zmagale Avstrijke s 4457 točkami.

Sezona pa se je predčasno končala ne le s svetovnim pokalom, temveč je prestavljeno tudi svetovno prvenstvo v poletih, ki bi moralo biti prihodnji konec tedna v Planici.

SP v poletih bo predvidoma že naslednjo zimo, najverjetneje v januarskem terminu, sezona svetovnega pokala pa se bo prav tako marca končala pod Poncami.