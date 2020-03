Za smučarji skakalci je turbulentna 41. sezona svetovnega pokala. Čeprav so zaradi koronavirusa predčasno končali sezono, so smučarji skakalci imeli najmanj odpadlih tekem med vsemi disciplinami, ki tekmujejo pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Zaradi slabega vremena je odpadla le tekma v Willingenu, odpovedano preizkušnjo iz Kuusama pa so nadomestili v Lahtiju. Zadnje tri preizkušnje (Trondheim, poleti v Vikersundu) so odpadle zaradi koronavirusa.

Če je bila lanska sezona v boju za veliki kristalni globus kar malce dolgočasna zaradi velike premoči Rjojuja Kobajašija, je bila letošnja zaradi izenačenosti zelo razgibana z izmenjevanjem zmagovalcev. Skoraj do konca je potekal četveroboj za zmago v skupnem seštevku med Avstrijcem Stefanom Kraftom, Nemcem Karlom Geigerjem, Japoncem Rjojujem Kobajašijem in Poljakom Dawidom Kubackim.

Nihče ni sestavil niza treh zmag zapored

V letošnji sezoni ni bilo tekmovalca, ki bi serijsko zmagoval, saj nihče ni sestavil niza treh zmag. Začetek sezone je bil v znamenju Norvežana Daniela Andreja Tandeja (zmagi na uvodnih dveh tekmah v Visli in Kuusamu), nato ga je ustavila poškodba gležnja, ko je vanj med čakanjem na skok na zaletišču priletela smučka predskakalca. Ko je Japonec Rjoju Kobajaši skočil do prvega mesta v Klingenthalu, Engelbergu in z zmago začel novoletno turnejo, je vse kazalo, da bo tako kot v lanski zimi znova pokoril konkurenco, ko je postal kralj s prvim mestom na vseh štirih tekmah turneje. Z zmagama v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku se je čez noč kot meteor med zvezdnike izstrelil norveški up Marius Lindvik. Po dramatičnem finalu v Bischofshofnu je zlatega orla za skupno zmago odnesel Poljak Dawid Kubacki, ki je doslej veljal za specialista za poletne tekme, saj je bil dvakrat zmagovalec skupnega seštevka velike nagrade. 29-letni Poljak je imel v nasprotju s pričakovanji najbolj trdne živce v izenačeni bitki in je zasluženo postal veliki junak na prvem vrhuncu sezone. Skupna zmaga je bila prava senzacija po dveh tretjih mestih, drugem in prvem, na posameznih tekmah turneje, saj je na start prišel s skromno popotnico. Na generalki v Engelbergu je bil skromen z 22. in 47. mestom, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa šele na 15. mestu. Kubacki je odlično formo unovčil v sezoni še z dvojno zmago v Titisee-Neustadtu.

Po turneji je do prvih dveh zmag v karieri prišel Nemec Karl Geiger, specialist za srednje skakalnice, saj je kar tri od štirih zmag v sezoni dosegel na manjših napravah. Če sta Kubacki in Kobajaši popustila v zadnji tretjini sezone, je Avstrijec Stefan Kraft stopnjeval svoje dosežke in predvsem v zadnjem delu zime s štirimi zmagami (Saporo, Kulm, Rašnov, Lahti) prišel do vodstva v svetovnem pokalu, ki ga je do konca le še povečeval.