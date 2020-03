Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je uprizorila izjemno ekipno predstavo tudi na drugi tekmi norveške turneje v Lillehammerju. Potem ko je v ponedeljek Peter Prevc zmagal, sta bila danes v izjemno zahtevnih razmerah z dežjem in snegom na stopničkah Žiga Jelar (drugo mesto) in Timi Zajc (tretje mesto), ki je vodil po prvi seriji. Ekipni uspeh so zaokrožili Peter Prevc s petim, Anže Semenič z 20. in Anže Lanišek s 23. mestom, medtem ko je Domen Prevc ostal brez finala.

Uspešen slovenski dan so napovedale že kvalifikacije, v katerih je bil Jelar četrti, Zajc peti, Lanišek šesti, Domen Prevc osmi, Peter Prevc 18. in Semenič 24. V prvi seriji je popoln skok uspel Zajcu, ki se je zavihtel na prvo mesto, Peter Prevc na sedmem in Jelar na devetem mestu pa sta imela dobro izhodišče za napad v finalu, ki sta ga tudi uprizorila. Dvaindvajsetletni Jelar iz Besnice je unovčil odlično formo, ki jo kaže že od začetka norveške turneje. Z najboljšim dosežkom finala je prevzel vodstvo in do konca ga je prehitel le poljski as Kamil Stoch, ki je zmagal 36. v karieri na veliko veselje poljskih navijačev, ki jih je bilo več kot domačinov Norvežanov.

Jelar je dosegel uspeh kariere, saj je bila doslej njegova najboljša uvrstitev osmo mesto iz Rašnova v Romuniji. »Za menoj je super dan. Ker je ob meni na odru za zmagovalce stal še moštveni kolega Zajc, je to najlepši dan moje dosedanje kariere. Takšne skoke bom skušal ponavljati do konca sezone. Upam, da sem marsikomu dokazal, da spadam v svetovni vrh,« je povedal Žiga Jelar, ki je v skupnem seštevku po polovici turneje Raw Air na tretjem mestu z zaostankom 9,7 točke za vodilnim Stochom.

Zajc v finalu ni ponovil popolnega skoka, a je izgubil le dve mesti in tako še četrtič v letošnji zimi stopil na oder za zmagovalce. »Zelo sem vesel stopničk in napredka, da sem izboljšal svoje skoke v primerjavi s tekmo v ponedeljek. V finalni seriji sem naredil manjšo napako, a sem ostal na stopničkah, zato sem zelo zadovoljen s tretjim mestom,« je vtise strnil Timi Zajc. Tudi Peter Prevc je bil vesel petega mesta: »Za menoj je podobna tekma kot v ponedeljek. Dobro sem skočil, peto mesto je zelo lep dosežek, zato lahko grem z dvignjeno glavo na naslednje prizorišče.« Selektor Gorazd Bertoncelj je kar žarel ob največjem uspehu slovenske ekipe pod njegovim vodstvom: »Vsi trije so nalogo opravili vrhunsko, saj so naredili odlične skoke. Semenič je v finalu pridobil osem mest, zato pohvale, Lanišku pa se skoka nista najbolj posrečila. Imamo zelo močno ekipo in se že veselimo naslednje tekme.«

Vodilni v svetovnem pokalu, Avstrijec Stefan Kraft, je bil šele 17., a ima dve tekmi pred koncem 140 točk prednosti pred Nemcem Karlom Geigerjem, ki je bil 19. Skakalci so se ponoči preselili v Trondheim, kjer bodo danes ob 17.30 kvalifikacije za jutrišnjo tretjo tekmo posameznikov na turneji Raw Air.