Meadows je eden najbolj trdnih Trumpovih zaveznikov v predstavniškem domu kongresa, pred kratkim pa je sporočil, da se novembra na splošnih volitvah ne bo potegoval za nov mandat in bo šel raje v Trumpovo vlado ali kampanjo za ponovno izvolitev.

Trump je tvitnil, da Meadowsa dobro pozna in ima z njim zelo dobre odnose. Meadows bo tako Trumpov četrti šef kabineta po Reincu Priebusu, Johnu Kellyju in Mulvaneyju.

O odhodu Mulvaneyja se je že dolgo špekuliralo, saj je Trumpa lani med preiskava pred ustavno obtožbo direktno vpletel, ko je oktobra na novinarski konferenci v Beli hiši priznal, da je Trump zadržal izplačilo okoli 400 milijonov dolarjev vojaške pomoči Ukrajini, dokler ne bi uvedla preiskave, ki bi mu politično koristila.

Mulvaney je namreč prostodušno in skrajno nepremišljeno priznal bistvo problema, zaradi katerega so demokrati v kongresu uvedli preiskavo pred ustavno obtožbo za odstavitev predsednika Trumpa. Priznal je, da je šlo za "quid pro quo" oziroma nekaj za nekaj, kar je Trump zanikal vse od izbruha afere s pritiskom na Ukrajino konec septembra. Ob tem je dodal, da je politični vpliv v zunanji politiki nekaj normalnega. Ni pa priznal, da so pomoč zadržali, dokler Ukrajina ne preišče sina demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna.