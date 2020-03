Koronavirus je v zadnjih dneh povzročil izrazita nihanja tečajev delnic na borzah, pri čemer so nekateri od najpomembnejših svetovnih borznih indeksov v ponedeljek utrpeli največji padec po nastopu gospodarske krize leta 2008.

»Na trgih obstaja precejšen strah pred zaostrovanjem razmer in recesijo, vlagatelji pa so se odzvali na negotovost zaradi koronavirusa, ki je botroval zaustavitvam proizvodnje marsikje po svetu. Strah spodbuja tudi pričakovano močnejše poslabšanje rezultatov podjetij v nekaterih panogah, kot sta letalska in turistična, pri čemer se zastavlja celo vprašanje preživetja posameznih podjetij«, je dejal Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja in vodje upravljanja v družbi za upravljanje Generali Investments.

Potreben je bil le povod Profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Sašo Polanec je padce tečajev delnic pripisal njihovim vrednostim, ki so bile na vrhuncu. Po njegovih besedah je bil potreben le povod, kot je bil izpad proizvodnje na različnih koncih, da balon poči. Tudi Lokar je povedal, da so bile v zadnjih dveh tednih pred padcem tečajev delnice zgodovinsko gledano visoko vrednotene, kar je bilo v veliki meri posledica nizkih obrestnih mer. Po pojavu koronavirusa pa se je ocena tveganja v enačbi spremenila, kar je vrednotenje spremenilo. »En dan prevladuje velik strah, naslednji dan pa se pojavi novo upanje, kot je znižanje ključne obrestne mere ameriške centralne banke (FED) in napovedano znižanje davkov, zato so tečaji delnic zelo volatilni,« je pojasnil Lokar. Po besedah dr. Dušana Mramorja, ki na ekonomski fakulteti v Ljubljani med drugim poučuje poslovne finance, so zdajšnji odzivi vlagateljev, ko se vrednosti nekaterih borznih indeksov en dan znižajo za osem odstotkov, naslednji dan pa povečajo za pet, tipične ob nastopu negotovosti: »V okoliščinah, ko so tveganja visoka, predvidevanja pa negotova, ljudje pretirano reagirajo, zato so nihanja močnejša.« Dodatni problem predstavlja padanje cen nafte, je dodal Mramor. Negotovost glede vpliva koronavirusa na gospodarstvo bi znala po Lokarjevih besedah trajati še kakšen mesec ali dva, potem pridejo na vrsto ocene in predvidevanja bodo lažja. Če posledice koronavirusa ne bodo hude, bi se tečaji delnic lahko vrnili na ravni pred padcem, pravi, vendar pa ne pričakuje, da bodo že kmalu dosegle nove rekorde. K temu pristavlja: »Nastale težave bodo imeli vlagatelji v zavesti še kar nekaj časa. Ko človek v avtomobilu pritisne na plin in povzroči nesrečo, je še nekaj časa previden. Čeprav je od balkanskih vojn minilo že več kot dve desetletji, številni z njimi še vedno povezujejo celotno regijo. Zato bo koronavirus vsaj za nekaj časa spremenil razmišljanja o tveganjih na trgih.« Pozitivno pa bi vplivalo, če bi Evropska centralna banka (ECB) omilila pogoje za financiranje bank in če bi po zgledu japonske centralne banke začela kupovati delnice podjetij na trgu. »Gre za ukrep v sili. Prepričan sem, da nekateri odločevalci razmišljajo tudi v tej smeri, a do potencialnega sprejema takšnega ukrepa bo preteklo še nekaj vode, saj so si pogledi nekaterih članov sveta ECB diametralno nasprotni. A če bo vrag odnesel šalo, se lahko zgodi tudi to,« je pojasnil Lokar.