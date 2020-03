V ZDA sicer še vedno zamujajo s testiranjem, zato predvidevajo, da bo število okužb ali smrtnih primerov še naraščalo. Največ smrtnih žrtev (najmanj 24) je še vedno v zvezni državi Washington, kjer so v torek potekale demokratske strankarske volitve predsedniškega kandidata, vendar tam volijo po pošti. Severno od Seattla so v torek potrdili 75 novih primerov okužb in skupno število v državi je doseglo 260.

Izredne razmere so razglasili v Massachusettsu, kjer so našteli 92 okužb, kar 70 jih je povezanih z biotehnološko konferenco v Bostonu. Demokratska predsedniška kandidata Joe Biden in Bernie Sanders sta odpovedala za torek zvečer napovedani zborovanji v Clevelandu. Predsednik ZDA Donald Trump zaenkrat še ni odpovedal nobenega od svojih prihodnjih zborovanj.

Newyorški guverner Andrew Cuomo je v premožni New Rochelle, kjer so zabeležili 173 okužb, kar je več kot v samem mestu New York z osmimi milijoni prebivalcev in kjer so zabeležili 36 primerov okužb, napotil nacionalno gardo, ki za zdaj le pomaga pri razdeljevanju hrane in podobnih opravilih. Gibanja kakšnih 79.000 prebivalcev niso omejili.

Guverner države Washington Jay Insley načrtuje prepoved zbiranja več kot 250 oseb na enem mestu, kar bo veljalo tudi za športne prireditve. Kalifornijsko okrožje Santa Clara je v ponedeljek prepovedalo zbiranje več kot 1000 oseb.

Amerika za širjenje virusa krivi Evropo Ameriške zdravstvene oblasti krivdo za širjenje koronavirusa po ZDA valijo na Evropo in ne na Kitajsko, kjer je virus konec lanskega leta izbruhnil. Direktor ameriškega centra za nadzor nad boleznimi Robert Redfield je dejal, da virus po ZDA širijo predvsem potniki, ki se vračajo ali prihajajo iz najbolj prizadetih evropskih držav. Po ZDA zapirajo dostope do domov za ostarele, ker virus najbolj ogroža starejše osebe, za večino drugih pa pomeni le zmerne simptome, kot sta kašelj in vročina. V Oaklandu se je v ponedeljek nadaljevala operacija izkrcavanja 2400 potnikov s turistične križarke Grand Princess. Približno 1100 članov posadke bo ostalo v karanteni na ladji. Iz napovedane Trumpove novinarske konference v torek o gospodarskih ukrepih proti koronavirusu na koncu ni bilo nič, med drugim, ker med kongresnimi republikanci ni navdušenja za javno porabo. Trump si zamišlja davčne olajšave na plače in podobne ukrepe, ki pa jih Bela hiša ni opredelila. Kljub temu si je Wall Street že zaradi napovedi o stimulacijskih ukrepih v torek malce opomogel od borznih padcev v zadnjih dneh. Trump ima danes napovedano srečanje z direktorji velikih bank.