Prazne Stožice zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa so danes dajale klavrno podobo. Saj ne da se drugače tribune šibijo pod težo navijačev, a tišina, ki jo je bilo mogoče zaznati tudi po televiziji, je vzbujala nelagoden občutek. Na domačem kavču smo ga občutili tudi predstavniki sedme sile, ki so nam za čuda nekaj ur pred začetkom tekme sporočili, da nam je onemogočen vstop v dvorano. A tudi dejstvo, da na tako pomembni tekmi niso imeli podpore navijačev, Ljubljančanom ni prišlo do živega. Pod vodstvom trenerja Jurice Golemca so prikazali najboljšo predstavo do zdaj in si po zaslugi Codija Millerja - McIntyreja, ki je zadel polaganje manj kot sekundo pred koncem, priigrali izjemno pomembno zmago proti Budućnosti. Olimpija tako ostaja v boju za uvrstitev v polfinale, račun v zadnjem krogu pa je enostaven. Premagati mora Krko na gostovanju, hkrati pa mora Mega, ki se krčevito bori za obstanek, na kolena spraviti Mornar.

»Zmago smo si prigarali z igro v obrambi, saj napadalno nismo bili posebno navdahnjeni. Tokrat nas je do uspeha pripeljala moštvena igra. Pet igralcev je doseglo dvomestno število točk, dva pa sta bila temu blizu. Fantje so garali v obrambi, kljub napakam v napadu pa smo prišli do zmage, ker smo si jo resnično želeli, kar se je na parketu videlo. To mora biti smernica za naprej, torej ta želja, da drug za drugega 'umremo' v obrambi. Če bo tako, potem nam bo prej ali slej steklo tudi v napadu,« je bil zadovoljen trener Jurica Golemac, ki ga z igralci že jutri čaka nov preizkus. V 3. krogu lige za prvaka bodo namreč gostovali v Domžalah pri Heliosu.

Liga ABA, 21. krog: FMP – C. zvezda 79:87 (16:26, 35:56, 54:77, Đoković 14; Štimac 17), Mornar – Krka 82:73, Zadar – Primorska 99:79, Igokea – Cibona 84:97, Partizan – Mega danes.