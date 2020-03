Slovenski košarkarski čudežni deček, sicer vodilni strelec Dallasa in skupno šesti v ligi NBA v tej sezoni, je bil po koncu tekme jezen, saj je v telesno izjemno zahtevnem in grobem obračunu prejel tri udarce v obraz, a sodniki tega niso kaznovali. V zadnji četrtini je celo začel krvaveti iz ustnice po udarcu Victorja Oladipa s komolcem, že celotno sezono pa je tarča takšnih in drugačnih obrambnih prijemov nasprotnih ekip.

»Med tekmo sem prejel kar tri udarce v obraz. Mislim, da bi si sodniki morali ogledati posnetke tovrstnih prekrškov in jih tudi ustrezno kaznovati, vsaj takšno je pravilo v NBA,« je bil po tekmi jezen 21-letni Ljubljančan, ki je v končnici razburljivega dvoboja skušal izsiliti podaljšek, a je dvakrat zgrešil meta za tri točke. Na poti v slačilnico je cinično pripomnil, da Dallas v tej sezoni na vsaki tekmi igra proti osmim igralcem, torej petim igralcem nasprotne ekipe in trem sodnikom.

V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Domantas Sabonis, ki je gostiteljem nasul 20 točk in 17 skokov, odločilnih in zadnjih šest točk pa je prispeval Victor Oladipo.

Na veliko sceno je stopil tudi Goran Dragić, njegov Miami pa je slavil v Washingtonu s 100:89. Prvi zvezdnik floridske ekipe Jimmy Butler ni imel svojega dne, saj je dosegel zanj skromnih devet točk, zato pa je sijajno predstavo prikazal Bam Adebayo in dosegel 27 točk ter pobral 14 žog pod obema obročema. Goran Dragić je za zmago v 23:25 minute prispeval 11 točk, štiri skoke in tri podaje.

Los Angeles Lakers so v mestnem obračunu trenutno vodilnih ekip zahodne konference premagali Los Angeles Clippers s 112:104. Neustavljiva je bila domača naveza LeBron James-Anthony Davis, ki je skupno dosegla kar 58 točk. Kralj James je dosegel 28 točk, devet podaj in sedem skokov, Davis pa 30 točk in osem skokov. Pri osmoljencih dvoboja ekip iz mesta angelov je Paul George dosegel 31, Kawhi Leonard pa 27 točk.

Miami je z 41 zmagami in 23 porazi trenutno četrta ekipa v zahodni konferenci, Dallas (39-26) pa je na sedmem mestu v zahodni konferenci.