Krka bo spet do zadnjega trepetala za obstanek v ligi, potem ko je proti Mornarju v Baru doživela že 15. poraz v letošnji sezoni. Novomeščani so sredi zadnje četrtine povedli s 64:58, pet minut pred koncem pa zaostajali le za točko (68:69). Toda le trije strelsko razpoloženi igralci (Ivan Ramljak, Glenn Cosey in Luka Lapornik so skupaj dosegli kar 52 točk) so bili premalo, da bi Krka iz Črne gore prinesla pomembni točki. Krkin trener Vladimir Anzulović je po tekmi dejal: »Imamo velike težave s poškodbami. Šele pred dvema dnevoma sta začela trenirati Lapornik in Ramljak. Imeli smo skrajšano rotacijo, saj nam je manjkal tudi standardni igralec prve peterke Jošilo. Zato smo težko računali na zmago v Baru, a smo se dobro borili. Imeli smo možnost za zmago, pet minut pred koncem smo še vodili, toda ostali praznih rok.«

Koprčani so klonili v Zadru, hrvaški klub pa se je na lestvici izenačil s Krko. Za Primorce je bil usoden prvi polčas, v katerem so prejeli kar 63 točk in zaostajali že za 20 (43:63). Tretji slovenski klub, Cedevita Olimpija, bo danes ob 19. uri v Stožicah (brez prisotnosti gledalcev) gostil Budućnost, v boju za četrto mesto, ki še kot zadnje pelje v končnico, pa nujno potrebuje zmago. »Če hočemo priti v končnico, moramo na zadnjih dveh tekmah dvakrat zmagati, sočasno pa imeti še srečo z razpleti drugih tekem,« pravi kapetan Jaka Blažič.

Izidi 21. kroga: Igokea – Cibona 84:97, Mornar – Krka 82:73, Zadar – Koper Primorska 99:79, danes: FMP – Crvena zvezda (ob 17. uri), Cedevita Olimpija – Budućnost (19), Partizan – Mega Bemax (21), trenutni vrstni red: Partizan 16-4, Budućnost 15-5, Mornar 13-8, Crvena zvezda 13-7, Koper Primorska 12-9, Cedevita Olimpija 12-8, FMP 10-10, Igokea in Cibona po 7-14, Zadar in Krka po 6-15, Mega Bemax 6-14.

Mornar – Krka 82:73 (19:13, 39:29, 53:53) Dvorana Topolica, gledalcev: 1500, sodniki: Dragojević (Črna gora), Hadžić (Hrvaška), Mrdak (Srbija). Mornar: Pullen 12 (5-5), Harris 6 (4-2), Hunt 6, Needham 12 (3-3), Šehović 2, Whitehead 6 (4-2), Pavić, Vujošević, Waller 17, Markota 6 (0:1), Vranješ, Bjelica 15 (2-2). Krka: Cosey 17, Jančar Jarc, Škedelj 2, Pašalić 8 (2-2), Stipaničev, Đapa 5, Fifolt, Balažič 6 (1-1), Jošilo, Stergar, Lapornik 17 (6-5), Ramljak 18 (3-1). Prosti meti: Mornar 19-14, Krka 12-9. Met za dve točki: Mornar 36-22, Krka 34-20. Met za tri točke: Mornar 26-8, Krka 28-8. Skoki: Mornar 28 (18 + 10), Krka 28 (19 + 9). Osebne napake: Mornar 17, Krka 22. Pet osebnih napak: Balažič (38.). Igralec tekme: Derek Needham (Mornar).