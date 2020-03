Hrvaški obmejni policisti so dobili zaščitno opremo zaradi koronavirusa, ker so v nenehnem stiku z ljudmi, tudi z osebami, ki prihajajo z območij, na katerih se je razširil nevarni virus, je na spletni strani poročal splitski časnik Slobodna Dalmacija.

Kot dodaja, so policisti na družbenih omrežjih objavili fotografije embalaže dezinfekcijskih sredstev, ki so jih dobili kot del zaščitne opreme. Mnogi trdijo, da so dobili neuporabna sredstva, ki jim je rok trajanj potekel že pred leti. Nekaterim razkužilom leta 2015, nekaterim pa 2017, je videti na fotografijah, ki jih je objavil časnik.

Izpostavlja, da hrvaški policisti zbijajo šale na svoj račun zaradi neuporabnih dezinfekcijskih sredstev, a tudi opozarjajo, da gre za medicinske odpadke, ki vsebujejo strupene in nevarne kemične snovi. V skladu z določili hrvaškega ministrstva za zdravje je treba takšne odpadke skladiščiti in jih uničiti v za to predvidenih obratih.

»V najboljšem primeru antiseptik ne bo deloval. Ravno prav, da se policist v prvi liniji lažje okuži. In okužbo lažje prenese naprej. Do pristojnih, ko ga bodo trepljali po rami,« sklene časnik.