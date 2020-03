Konec tedna so okužbo z novim koronavirusom potrdili še pri treh zaposlenih v zdravstvu, ki so bili v stiku z obolelim metliškim zdravnikom. Po neuradnih informacijah so se okužili reševalec in dve medicinski sestri. Že v prejšnjih dneh so okužbo potrdili pri farmacevtu iz UKC Maribor in zdravnici, ki je njegova soproga. Zaposlene v zdravstvu ob okužbah poklicnih kolegov vse bolj skrbi, kako je s širjenjem okužb v času, ko posameznik še nima zelo očitnih znakov bolezni.

»Praskanja v grlu človek v prvem trenutku morda ne jemlje dovolj resno,« ugotavlja direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat. Če pridejo oboleli v takem trenutku v stik z drugimi ljudmi, se lahko ti okužijo, je dodala. Pirnatova je zatrdila, da so zadnje tri ljudi s potrjenimi okužbami pravočasno umaknili iz delovnega procesa, njihovega poklica pa danes niso želeli razkriti.

»Zaščititi moramo starejše in kronične bolnike« Predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktikum Igor Muževič meni, da bi bilo treba ukrepati preventivno. Po njegovem bi bilo najbolje, da bi zaposleni v zdravstvu, ki delajo z bolniki in so bili nedavno v Italiji, ostali doma v samoizolaciji. Enako bi bilo morda smiselno za zaposlene v drugih poklicih, ki imajo neposredne stike s starejšimi in kroničnimi bolniki, ugotavlja Muževič. »Jasno je, da širjenja virusa ni več mogoče preprečiti, lahko pa poskrbimo, da se širi počasneje. Zaščititi moramo ranljive skupine, torej starejše in kronične bolnike, in poskrbeti, da bo v zdravstvu dovolj prostih zmogljivosti. Če bodo vse zasedene zaradi novega koronavirusa, kot se zdaj dogaja v delu Italije, bodo ogroženi tudi ljudje z drugimi zdravstvenimi težavami,« pravi predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktikum Igor Muževič. Do danes zvečer so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 16 ljudeh v Sloveniji. Za zdaj se vsi, tudi če imajo le blage težave, zdravijo v bolnišnici. Razen pri metliških zdravstvenih delavcih so okužbo konec minulega tedna odkrili še pri ženski, ki se je vrnila z dela v Švici. Tudi ta primer odpira vrsto vprašanj o znakih novega koronavirusa. Po poročanju Primorskih novic se je obolela slabo počutila, a ni imela vročine in sprva ni dobila jasnega odgovora, ali jo bodo testirali. Navodila, kdaj testirati bolnike, so se ob širjenju okužb po Evropi že večkrat spremenila. Kašljanje z vročino samo po sebi še ni razlog za sum na novi koronavirus. Zdravniki so pozorni na bolnike, ki so bili nedavno v Italiji oziroma katerem drugem območju z večjim tveganjem za okužbe (podroben seznam je objavljen na spletni strani www.nijz.si) ali so bili v stiku z okuženim. Na novo pa so začeli preverjati še, ali so s koronavirusom okuženi nekateri bolniki s pljučnico.

Šarec poudarja, da so šole odprte tudi drugje Premier odhajajoče vlade Marjan Šarec je za jutri sklical sejo sveta za nacionalno varnost v razširjeni sestavi. Ministrstvo za zdravje lahko v prihodnje razglasi epidemijo, ko bodo na vrsti tudi strožji ukrepi. Do zdaj je ni razglasila nobena država z izjemo Italije, je poudaril Šarec, prav tako nobena ne zapira šol in vrtcev. »Pomembno je, da z ukrepi ravnamo sorazmerno.« Od sobote naprej so prepovedane prireditve v zaprtih prostorih, v katerih je več kot 500 ljudi. Prepoved bo veljala, dokler bo obstajala nevarnost širjenja novega koronavirusa, na zdravstvenem ministrstvu svetujejo tudi razmislek o manjših prireditvah. Odhajajoči minister za zdravje Aleš Šabeder je danes obžaloval, da nekateri klubi prepovedi niso spoštovali, kršiteljem pa grozi do 100.000 evrov globe. Posebna priporočila medtem veljajo za Metliko z okolico, kjer oblasti odsvetujejo vsakršna druženja. Tamkajšnji zdravstveni dom je od petka zaprt, nujno medicinsko pomoč za to območje zagotavljata črnomaljski in novomeški zdravstveni dom.

Na italijanskem severu v karanteni 16 milijonov ljudi V Lombardiji in še 14 drugih italijanskih pokrajinah so zaradi izbruha novega koronavirusa uvedli karanteno za prebivalce, ki bo trajala do tretjega aprila. Stroge omejitve gibanja, za katere se je odločil italijanski premier Giuseppe Conte, bodo zajele okoli 16 milijonov ljudi, med drugim pa bodo veljale tudi za Milano, Benetke in Modeno. Ministrstvo za zunanje zadeve že od konca minulega tedna odsvetuje vsa potovanja v severno Italijo, hkrati pa svetuje preložitev nenujnih potovanj v druge države.

Kulturni in športni mrk Odredba o prepovedi večjih prireditev, na katerih bi se zbralo več kot 500 ljudi, je v soboto že preprečila koncert Andree Bocellija v Stožicah, skupine Mi2 v Cankarjevem domu, Petra Graša v Kopru in Jana Plestenjaka v Mariboru. Med javnimi ustanovami s področja kulture bo zaradi velikosti dvorane zagotovo najbolj prizadet Cankarjev dom. Veliko neznank je tudi na športnem področju. Usoda svetovnega prvenstva v smučarskih poletih od 19. do 22. marca v Planici bo znana najverjetneje šele v četrtek, med možnostmi je tekma brez gledalcev ali celo odpoved prvenstva. Prav tako je pod vprašajem izvedba smučarske tekme za pokal Vitranc v Kranjski Gori. cr