Tako hitro, kot se koronavirus širi po skoraj celem svetu, tako hitro je tudi letalska industrija dosegla najnižje povpraševanje od zadnje finančne krize. Letalski prevozniki po celem svetu so v nevarnosti, da bo letošnje leto, leto velikih izgub. Če se bo virus še naprej širil, lahko pričakujejo izgubo v vrednosti 113 milijard, je prejšnji teden napovedalo Mednarodno združenje za zračni transport.

Nekateri prevozniki se lotevajo za okolje problematičnih praks: njihova letala namreč letijo tudi, če na njih ni potnikov, zgolj zato, da lahko zabeležijo vzlet in pristanek na večjih letališčih.

Več kot 200 najprometnejših letališč na svetu dodeli letalskim prevoznikom časovne okvirje (kdaj lahko na njihovih letališčih pristajajo), ki jih tudi mastno plačajo. Letalske družbe morajo te uporabljati vsaj 80 odstotkov časa ali pa tvegajo, da bodo te dodeljene konkurenci.

Da bi ohranili to razmerje, letalske družbe letijo tudi s praznimi letali, kar ni čisto nenavadna praksa, niti ni v nasprotju s pravili. A glede na zadnje temeljite nadzore nad letalskimi potovanji zaradi podnebnih sprememb so ameriški regulatorji nad tem zgroženi. Več britanskih prevoznikov, ki so v tem času propadli (vključno z letalsko družbo British Mediterranean Airways, BMI in Flybe), je recimo poročalo o preteklih letih, ki so jih izvedli brez potnikov na krovu.

Grant Shapps, britanski državni sekretar za promet, je v povezavi s tem problemom v četrtek na twitterju objavil pismo, ki ga je poslal letalskih družbam, po tem ko je izvedel za tako imenovane »lete duhov« (ang. ghost flights). Tvitu je pripisal komentar: »Slaba novica za okolje, letalske družbe in potnike«.

Aviation demand is reduced due to COVID-19, but airlines are being forced to fly some ‘ghost flights’ to avoid losing their slots – bad news for the environment, airlines & passengers. I've written to the regulator to request urgent reconsideration of 80% slot utilisation rule. pic.twitter.com/OsKEH2S4Ab