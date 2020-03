V združenju so poudarili, da so odločitev sprejeli po posvetovanju z oblastmi in gostinci. Zdravje gostov in domačinov je na prvem mestu, so dodali.

Poleg omenjenih bodo sezono predčasno končala še smučišča Gröden/Seiser Alm, Val di Fassa/Carezza, San Martino di Castrozza/Rollepass, Gitschberg Jochtal-Brixen, Alpe Lusia/San Pellegrino in Civetta.

Italijanska vlada je minuli teden zaradi koronavirusa preventivno odredila omejitve števila ljudi v gondolah in kabinskih žičnicah na smučiščih. Po odloku so lahko te zapolnjene le do tretjine zmogljivosti.

Z novim koronavirusom se je doslej v svetu okužilo več kot 110.000 ljudi, zahteval pa je več kot 3800 življenj. V Italiji, ki je za Kitajsko druga najbolj prizadeta država zaradi virusa, se je okužilo več kot 7300 ljudi, koronavirusna bolezen pa je po zadnjih podatkih zahtevala 366 življenj.