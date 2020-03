Kriminalisti bodo za skupno 25 kaznivih dejanj ovadili štiri državljane Slovenije z območja PU Celje, stare od 42 do 74 let. Nobeden od teh ni bil kdaj prej kaznovan, je danes povedal vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Celje Hmelak. Osumljenim za trgovino z ljudmi po kazenskem zakoniku grozi zaporna kazen od tri do 15 let in denarna kazen.

V preiskavi, ki je stekla februarja lani, so kriminalisti in policisti s pomočjo klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov ugotovili, da so akterji kriminalne združbe prek oglasov in z osebnimi kontakti vzpostavljali stike z dekleti iz tujine, večinoma iz Ukrajine in iz socialno šibkih okolij, za katere so uredili njihovo namestitev v enem od hotelov na območju PU Celje, v katerem delujeta tudi nočni klub in kazino. Tam so dekleta tudi prihajala v stik s strankami.

Po namestitvi v hotel so osumljenci ženske, stare od 24 do 40 let, silili v prostitucijo, če pa so se temu uprle, so jim delovno pogodbo prekinili in jih denarno kaznovali. Ob tem so jih v ekonomsko podrejen položaj spravljali tudi s tem, da so morale vračati mesečna nakazila osebnih dohodkov. Hkrati so osumljeni svoj del nezakonito pridobljene premoženjske koristi pridobivali tudi od strank, ki so morale dekletom plačevati drage pijače, kar je bil pogoj za koriščenje spolnih uslug.