V stanovanjski hiši v Pesnici pri Mariboru je zagorelo malo pred 9. uro. V požaru je po navedbah Policijske uprave Maribor zgorelo celotno ostrešje, popolnoma pa je uničeno tudi stanovanje v drugi etaži. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 49.000 evrov.

Požar so gasilci pogasili, reševalci pa so dva stanovalca zaradi vdihavanja dima odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Policisti so ugotovili, da je do požara prišlo zaradi tehnične napake na IR-panelu. O svojih ugotovitvah bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.

Zvečer okoli 19.30 je zagorelo še na podstrešju stanovanjske hiše v Zabovcih v Občini Markovci. Požar so pogasili gasilci, a je zgorelo že celotno ostrešje. Poškodovan ni bil nihče, materialna škoda pa po nestrokovni oceni znaša okoli 20.000 evrov, so danes sporočili z mariborske policijske uprave.

Policisti so ugotovili, da je do požara prišlo zaradi pregretja pločevinaste tuljave dimnika. Ker je tuja krivda izključena, bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.