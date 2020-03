Do incidenta je prišlo v nedeljo ob 23.25 po lokalnem času. Moškega, ki je mahal z dvema nožema, so onesposobili s pištolo in električnim paralizatorjem. Na kraj dogodka so prispeli reševalci, ki so potrdili, da je moški umrl.

V Veliki Britaniji so napadi z noži vse pogostejši. V začetku februarja je v Londonu napad z nožem izvedel 20-letni Sudesh Amman, ki je bil teden dni pred tem avtomatično izpuščen iz zapora, v katerem je bil zaradi terorizma. V napadu so bili ranjeni trije ljudje.

Napad z nožem pa je novembra lani v britanski prestolnici izvedel 28-letni Usman Khan, v katerem sta umrla dva človeka, več pa jih je bilo ranjenih. Tudi on je bil predčasno izpuščen iz zapora, v katerem je bil zaradi terorizma.