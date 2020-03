Hokejisti St. Louisa, branilci naslova, so bili uspešni v Chicagu, zmagali so z 2:0. To je bila njihova deveta zmaga v zadnjih desetih tekmah, kaže, da bodo spet odlično pripravljeni vstopili v končnico. »Obrambno smo odigrali zelo solidno tekmo. Tekmecem smo sicer ponudili nekaj priložnosti, a ne preveč, zato sem lahko zelo zadovoljen,« je bil po tekmi dobre volje Craig Berube, trener St. Louisa, za katerega sta v polno zadela Robert Bertuzzo in Alex Pietrangelo, vratar Jake Allen pa je zbral 29 obramb.

Colorado je ohranil dve točki zaostanka za Blues, potem ko je v San Joseju domače Morske pse ugnal s 4:3. Nathan MacKinnon in Šved Gabriel Landeskog sta pri zmagi v statistiko vpisala gol in dve asistenci, vratarja na obeh straneh pa nista imela posebej velikega dela. »Naša udarna trojka je bila fenomenalna. Dosegla je tri gole in to je tisto, kar me v tem trenutku poleg dveh točk najbolj veseli,« je bil po novi zmagi zadovoljen trener Colorada Jared Bednar.

Zmago v gosteh je zabeležil tudi Vegas, s 5:3 je premagal Calgary. Tekma se je odločala v zadnjih minutah. Domači so točno tri minute pred koncem izenačili na 3:3, a so gosti hitro odgovorili, novo vodstvo jim je zagotovil Shea Theodore, prazno mrežo pa je nato zadel še Jonathan Marchessault. Za Vegas je bila to deseta zmaga v zadnjih 12 tekmah.

Detroit odščipnil točke Tampi Tampa je dan po zmagi v derbiju proti vodilni ekipi lige, Bostonu, izgubil točko v Detroitu. Rdeča krila so jih premagala prvič po novembru 2015 in 16 tekmah. Je pa Tampa lahko zadovoljna tudi s točko, saj je sredi zadnje tretjine zaostajala z 2:4, nato pa sta ji podaljšek, v katerem golov ni bilo, zagotovila Brayden Point s svojim drugim golom na tekmi in Pat Maroon. Pomembni zmagi v boju za uvrstitev med najboljših osem ekip vzhoda sta zabeležila Carolina in Columbus. Napadalec Caroline Morgan Geekie se je izkazal že na svoji prvi tekmi v NHL, saj je v Pittsburghu dosegel dva gola in zbral še podajo, tako da je bil najzaslužnejši za zmago s 6:2. Bolj napeto je bilo v Vancouvru, kjer pa je na koncu Columbus zdržal nalete domače ekipe in obdržal vodstvo 2:1. Minnesota, ki se tudi krčevito bori za končnico, je bila po podaljšku s 5:4 v gosteh boljša od Anaheima. Junak tekme je bil Švicar Kevin Fiala, ki je 59 sekund pred koncem podaljška s svojim drugim golom na tekmi, oba je dosegel ob številčni premoči na ledu, odločil podaljšek.