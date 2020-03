Ameriški poklicni športi zapirajo dostop novinarjem do slačilnic

Ameriške poklicne športne lige NBA, NHL, MLB in MLS so v ponedeljek zvečer zaradi koronavirusa sprejele skupno odločitev o zaprtju dostopa novinarjem do slačilnic za intervjuje s športniki po koncu tekem. Zaprt je tudi dostop do klubskih sob in slačilnic za vse drugo "ne-nujno" osebje.

Odločitev je bila sprejeta po posvetovanju s strokovnjaki za nalezljive bolezni in javno zdravje. V košarkarski ligi NBA, hokejski ligi NHL, baseballski ligi MLB in nogometni ligi MLS imajo športni novinarji praviloma dostop do športnikov za kratke pogovore pred tekmo na parketu, ledu ali igrišču ter po tekmi v slačilnici.