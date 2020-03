V Winnipegu v kanadski provinci Manitoba se je izkazal vratar Connor Hellebuyck, ki je predstavljal nerešljivo uganko za zlate viteze iz igralniške meke. Hellebuyck je v tej sezoni še šestič zaklenil vrata, kar je največ med vratarji v ligi NHL.

St Louis, ki ima 90 točk, največ v zahodni konferenci, ohranja prednost dveh točk pred ekipo Colorado Avalanche, ki je ponoči tudi doživela poraz, s 6:3 je bila boljše moštvo Vancouver Canucks.

Že odpisani Detroit Red Wings, ki ima najmanj zmag od vseh in je že zapravil tudi teoretične možnosti za končnico, je vseeno ponoči bil boljši od ekipe Chicago Blackhawks z 2:1.

Derbi pacifiške skupine med Calgary Flames in Arizona Coyotes je dobila s 3:2 kanadska ekipa iz olimpijskega Calgaryja. Calgary se je tako približal na le tri točke zaostanka za vodilnim moštvom pacifiške skupine Vegasom. Zaigrali so še eni člani tihomorske divizije, hokejisti Anaheim Ducks, ki so z 2:1 odpravili Toronto Maple Leafs.

* Izidi: New Jersey Devils - St. Louis Blues 4:2 Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 2:1 Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 4:0 Calgary Flames - Arizona Coyotes 3:2 Vancouver Canucks - Colorado Avalanche 6:3 Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 2:1