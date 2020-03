Klubi v alpski ligi bi morali ta konec tedna začeti z nastopanjem v končnici, a so se v vodstvu tekmovanja odločili, da do sredine marca prestavijo dvoboje in nato sprejmejo novo odločitev, kako naprej ob vse večjem številu primerov pojava novega koronavirusa v Italiji, iz katere prihaja sedem klubov lige AHL.

O nadaljevanju prvenstva se bo vodstvo odločilo v petek, 13. marca, ko bo znanega več tudi o nadaljnjem sistemu tekmovanja. Liga se bi lahko ob izboljšanju razmer predvidoma nadaljevala 17. marca, so še sporočili.

Hokejisti Olimpije bi se morali v soboto v Hali Tivoli pomeriti z italijanskim Rittnom, jeseniški hokejisti pa v dvorani Podmežakla z Asiagom.