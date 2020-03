Radovljiški olimpijski bazen, del kopališča, ima trojno vlogo. Je del kampa, poleg obiskovalcev slednjega ga redno vse leto obiskujejo tudi rekreativni plavalci in otroci iz bližnjih šol in vrtcev, poleti je kopališče odprto za vse, željne sprostitve ob vodi, vse leto v olimpijskem bazenu trenirajo tudi športniki plavalci. Po obsežni prenovi, ki se je začela nedavno, pa bo radovljiško kopališče dobilo še eno vlogo – strokovnjaki bodo v njem lahko izvajali tudi zdravstvene terapije.

Vrednost celotnega prvega dela obnove je ocenjena na 3,3 milijona evrov. Najprej naj bi uredili vse spremljajoče prostore – garderobe, sanitarije za veliki bazen in kamp ter restavracijo, ki naj bi po novem delovala na drugi lokaciji, da jo bodo lahko obiskovali tudi zunanji gostje. Sledila bo še gradnja novega učno-terapevtskega bazena. »Prijavili smo se na razpis na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in nadejamo se izdatnega sofinanciranja. Razpis je odprt do konca marca, namenjen pa je izključno bazenski tehniki in spremljajočim objektom,« poudarja Globočnik.

Obnova kopališča poteka v fazah, opozarja radovljiški župan Ciril Globočnik . Uvodna dela v prvi del prenove so se začela lani jeseni. Te dni delavci gradijo novo strojnico z elektroenergetskimi napravami, ki bodo oskrbovale sedanji in prihodnji bazenski kompleks. Dela izvaja podjetje Kovinar – gradnje ST, končalo naj bi jih prihodnji mesec. Ta del obnove bo stal slabih 200.000 evrov. »Občina Radovljica je v ta namen na razpisu Fundacije za šport pridobila 32.000 evrov,« pravi župan.

V pričakovanju pomične strehe

Današnji olimpijski bazen, ki ga čez zimo pokrijejo z zračnim balonom, da v njem lahko potekajo treningi in rekreacijsko plavanje, bodo preuredili v dvoranski olimpijski bazen. Streho mu bodo poleti lahko odstranili oziroma jo bodo po potrebi odprli. To bo del druge faze prenove, v kateri nameravajo urediti še preostale spremljajoče prostore bazenov ter poskrbeti za zunanjo ureditev kopališča, za dodatno zabavo obiskovalcev pa nameravajo na kopališču postaviti še zunanji tobogan. »Preurejen kompleks kopališča bo namenjen tako turistom, dnevnim obiskovalcem in domačinom kot vrhunskim in rekreativnim športnikom ter osebam, napotenim na terapevtsko zdravljenje v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske,« zagotavlja župan. Celotna naložba naj bi stala okoli sedem milijonov evrov.

»Cilj obnove je posodobiti kopališče tako, da bo predstavljalo zanimivo turistično, sodobno športno-rekreacijsko ter terapevtsko in velnes infrastrukturo. Prilagojena bo današnjim standardom, tudi ekološkim in energetskim, pa tudi razvojnim priložnostim destinacije na področju športnega turizma,« poudarja župan in ob tem dodaja, da je radovljiška občina članica konzorcija Olimpijski center Bled - Radovljica. »Vesel sem, da smo končno začeli obnavljati kopališče, lanski začetek del je bil pomemben tudi zaradi gradbenega dovoljenja. Ne nazadnje pa že dobro desetletje na kopališču nismo imeli naložb, zato je obnova nujna,« je še prepričan župan.