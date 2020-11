Zakaj ob deževju zamaka, še ugotavljajo

Po dveh letih in pol ter številnih sanacijah možnih vzrokov radovljiška knjižnica še vedno ni povsem varna pred deževjem. Vzroke za pronicanje vode v stavbo na več mestih gradbeniki vztrajno iščejo, a za zdaj so vedra in cunje ob deževnih dneh še vedno v uporabi.