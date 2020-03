Razplet tekme v Clevelandu je bil presenetljiv, saj so domači igrali tudi brez centra Andrea Drummonda, Dariusa Garlanda in Kevina Porterja Jr. Kevin Love je zbral 27 točk, Collin Sexton 25, Matthew Dellavedova pa je dodal 14 podaj. Cavaliers, najslabša ekipa vzhodnega dela lige, so tako še drugič v sezoni v prav toliko dvobojih odpravili Denver, ki je tretja najboljša ekipa zahodnega dela NBA.

Izidi Charlotte Hornets - Houston Rockets 108:99 Detroit Pistons - Utah Jazz 105:111 Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets 104:102 (Vlatko Čančar ni igral za Denver) Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 118:101 Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 118:114 Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 111:123