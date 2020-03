Lastnik Dallasa Mark Cuban bo moral plačati kazen 500.000 dolarjev

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je Marka Cubana, lastnika moštva Dallas Mavericks, za katerega igra tudi slovenski as Luka Dončić, kaznovala s 500.000 dolarji kazni zaradi “neprimernih in škodljivih javnih komentarjev, uperjenih sodnikom in sodniški organizaciji lige”, poročajo ameriški mediji.