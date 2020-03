Španska in romunska policija sta v mednarodni akciji razbili mednarodno dobro organizirano skupino romunskih tatov, ki je po Španiji kradla luksuzne ure. Najraje so se spravili na starejše tarče z rolexi in dragocenim nakitom, ki so jih skušali pretentati s taktiko odvračanja pozornosti, kamor spada tudi objem. Tat se v takem primeru prijazno približa nič hudega sluteči, a vendarle presenečeni potencialni žrtvi, jo objame ali pa se ji samo zelo približa, to bližino pa izrabi za krajo ure ali nakita. Zadnji del ropa je lahko kar nasilen, saj ji mora lastnino izpuliti z roke, preden s kraja pobegne z v bližini čakajočim vozilom.

Več kot sto policistov je v organizirani akciji aretiralo skupno 42 oseb, od tega 38 v Španiji, tri v Romuniji in eno na Portugalskem. Med njimi je bil tudi vodja združbe. Zasegli so 66 luksuznih ur, od tega 25 prestižne znamke Rolex, in dodatnih 40.000 evrov v gotovini. Policija, ki jim je na pomoč priskočil tudi Europol, ocenjuje, da je skupina nakradla vsaj za okoli milijon evrov ur in nakita. Pri svojih podvigih so bili zelo uspešni, samo v Malagi naj bi lani udarili vsaj stokrat. Po navedbah Europola se je skupina vsakih nekaj dni preselila v drug kraj, si postavila tabor, nato pa ropala v radiju sto kilometrov. Plen in denar, ki so ga dobili od njegove prodaje, so v Romunijo poslali šefom.