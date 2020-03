Španski in švicarski mediji v zadnjih dneh vnovič po letu 2018 obširno poročajo o denarnih in ljubezenskih aferah upokojenega španskega kralja Juana Carlosa I. de Borbona. Tokrat je v središču pozornosti zaradi preiskave, ki jo vodi tožilec Yves Bertossa iz ženevskega kantona v zvezi z donacijo 100 milijonov dolarjev (89,7 milijona evrov), ki jo je prejel leta 2012 od zdaj že preminulega savdskega kralja Abdulaha bin Adbulaziza Al Savda. Časnik Tribune de Geneve povzema ugotovitve preiskave in navaja, da je bilo savdsko »darilo« nakazano na račun fundacije Lucum, odprt pri zasebni švicarski banki Mirabaud, ki ima izpostavo v Panami. Kot edini upravičenec te fundacije je naveden Juan Carlos I. In še to, da je španski monarh s tega računa leta 2012 opravil več dvigov in prenosov na druge banke. Eden od opravljenih prenosov je znašal 65 milijonov evrov, prav taka vsota pa je bila položena na račun tedanje kraljeve ljubice Corinne Larsen pri neki drugi švicarski banki s sedežem na Bahamskih otokih. Sočasno s to transakcijo naj bi Juan Carlos nakazal milijon evrov še na ime druge svoje intimne prijateljice s švicarskim državljanstvom. Preiskava je pokazala, da je bil v obeh primerih namen nakazila opredeljen kot darilo.

To se je dogajalo v času, ko je izbruhnil škandal ob zlomu kolka njegovega kraljevega visočanstva med lovom na slone v Bocvani aprila 2012. Takrat je javnost izvedela, da kralj Juan Carlos ne živi s kraljico Sofijo, temveč s Corinno Larsen, znano tudi po priimku svojega nekdanjega moža, nemškega princa Casimira zu Say-Wittgensteina. Vodstvo Banke Mirabaud danes zatrjuje, da so takrat zaradi te afere in sumljivega izvora nakazanega denarja kraljeve predstavnike pozvali k zaprtju računa pri njihovi banki. Nezgoda v Bocvani je pomenila tudi konec intimnega razmerja z Larsenovo, ki je trajalo od leta 2006.

Leta 2018 je te denarne transakcije začel preiskovati tožilec Bertossa, potem ko je španski časopis Okdiario objavil skrivoma posnet zvočni zapis pogovora, ki ga je junija 2015 s Corinno Larsen v Londonu opravil nekdanji španski policijski komisar Jose Manuel Villarejo, ta je zdaj za zapahi, obtožen vpletenosti v podkupovanje, pranje denarja, sodelovanja v kriminalni organizaciji in vohunjenja. Na neformalnem srečanju je Larsenova Villareju povedala, da je kralj Juan Carlos I. človek, ki ne zna razlikovati med javnim in zasebnim, da zaračunava nezakonite provizije oziroma podkupnine pri poslih, v katerih posreduje kot državnik, in da provizije skriva na švicarskih računih, odprtih na imena prijateljev in sorodnikov. Razkrila je tudi, da njegove posle v Švici vodita pravnik Dante Canonica in upravljalec investicijskih skladov Arturo Fasana, ki sta dobra poznavalca davčnih oaz in utaje premoženja s pomočjo slamnatih mož.

V policijskih preiskavah zasebnih pisarn Canonice in Fasane naj bi tožilec Bertossa našel sledi, ki so pripeljale do suma, da naj bi bila omenjena 100 milijonov dolarjev vredna donacija pravzaprav provizija, ki jo je španski kralj zaračunal španskemu holdingu za svoje posredovanje pri savdskem kralju Savdu za pridobitev posla gradnje hitre železnice v Savdski Arabiji med mestoma Medina in Meka, ki je po končanem projektu stala okoli sedem milijard evrov. Ob tem obstaja sum, da je bil »slamnati mož« v tej zadevi Larsenova, pri drugih poslih pa kraljev bratranec Alvaro de Orleans, kot je pred dnevi razkril londonski časnik The Telegraph.

Minuli teden so odvetniki Larsenove poslali španskim medijem sporočilo, da je njihova stranka od kralja emeritusa prejela darilo, ki ga ni zahtevala, in da je šlo za kraljevo darilo zanjo in za njena otroka, ki ju ima iz drugih razmerij, na katera pa se Juan Carlos močno navezal. Po poročanju španskega časnika El Diario naj bi zdaj Larsenova nameravala vložiti tožbo proti Juanu Carlosu zaradi splošne kampanje, nadlegovanj in groženj, ki jim je izpostavljena od leta 2012. Ta primer preiskuje tudi špansko protikorupcijsko tožilstvo, vendar možnosti, da bi bil Juan Carlos I. obtožen, dejansko ni, saj se gre za dogodke pred kraljevo abdikacijo leta 2014, kralj pa je po španski ustavi nedotakljiv oziroma nad zakoni.