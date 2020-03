Dvakrat pijana za volan Policisti so prejšnji torek ponoči voznico avta ustavili, ji dali pihati in jo, ker je seveda močno napihala, pridržali do streznitve. Vozniško dovoljenje so skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na mariborsko sodišče. Z nedelje na ponedeljek se je zgodba ponovila nekako v slogu svižčevega dne – ob pol enih ponoči so 28-letnico z območja Hoč ustavili, preverili njeno stanje in ji, ko testa znova ni opravila, saj je bila opita, zasegli forda. Čaka jo še ena kazen. Očitno gre res samo osel dvakrat na led.

Nadležni gasilci Požari so pravo sr**je, a ne samo za gasilce, temveč tudi za tiste, ki živijo v bližini ognja. Nekako tako egoistično je Zagrebčan dojel nujno intervencijo, na kateri so ga gasilci razjezili, ker so vozilo parkirali na progi tramvaja in tako ovirali promet. Gasilcem je v sporočilu, podkrepljenem s kletvicami, odredil, naj avto nemudoma umaknejo. To naj bi storil tudi v imenu na tisoče drugih, ki so ostali ujeti v prometnem zamašku. Težava ni bila v (ne)brzini intervencije, ampak času, ki so si ga vzeli, da bi umaknili vozilo. »Najlepše hvala, da ste nas opozorili, očitno smo kombi pozabili tam. Takoj bomo obvestili ekipo, da ga premaknejo,« so se odzvali gasilci. »Kaj takšnega se ne bo nikoli več ponovilo. Naslednjič bomo hitreje gasili požar, prav tako bomo reševalno službo prosili, naj hitreje pomaga žrtvi,« so dodali. Zahvalili so se mu za nasvete in celo fotografirali igrače gasilskih vozil, češ da bodo naslednjič šli na delo v takih, da ne bodo zavzeli preveč prostora.

Skorajšnja smrt zaradi golobov Golobi so nekaterim prava nadloga in jim gredo zelo na živce, drugi jih z največjim veseljem nahranijo s kakšnim koščkom kruha. Redko se zgodi, da zaradi njih pride do prepira, kaj šele poskusa uboja. Ravno to se je pripetilo v Šibeniku, ko je 73-letni moški z največjim veseljem hranil golobe, kar je jezilo njegovega 24-letnega soseda. Ko mu je zaradi podgan s krili, ki so mu kakale na okno, počil film in je šel do soseda, sta se hudo sprla, upokojenec pa je žaljivke in grožnje podkrepil s kuhinjskim nožem. Ker je večkrat zamahnil proti njemu in ga skušal zabosti v trebuh, so ljubitelja golobov policisti pridržali. Mladenič jo je odnesel z manjšo rano na roki. Ne kregajte se, radi se imejte!

Ukradel mrliški avto in… Nepridiprav je v Los Angelesu ukradel mrliški avto in se z njim odpravil na pravo avanturo, ki se je končala z divjim lovom po avtocesti. Moški je črno limuzino ukradel izpred ene od lokalnih cerkva, policisti Los Angelesa pa so ga nagovorili kar prek družbenih omrežij. »Po vseh slabih odločitvah tokrat sprejmi eno dobro. Vrni krsto s truplom,« so tvitnili. Da, v avtu je bil še slepi potnik. Moški poziva ni upošteval, policisti so ga po lovu na avtocesti ustavili šele naslednje jutro, ko se je zaletel v ograjo. Truplo naj bi bilo nedotaknjeno.