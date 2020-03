Dva od treh predrznežev, ki so se na (vsaj za naše kraje) nov in izviren način, s pomočjo nitk, lotevali vlomov v blokovska stanovanja, sta na varnem. Za zapahi. Gre za 33 in 45 let stara Gruzijca, medtem ko njunega pajdaša še vedno iščejo. Po besedah Benjamina France iz uprave kriminalistične policije gre najverjetneje za člane večje mobilne mednarodne kriminalne združbe. To je že druga skupina gruzijskih državljanov, s katerimi so imeli policisti opraviti v zadnjem času – 25. februarja so na Celjskem prijeli tri, tudi osumljene vlomov v stanovanja. Eden je vlomil malo pred prijetjem, skupina pa naj bi nekaj podobnega storila tudi že lanskega avgusta.

Triintrideset in 45 let stara Gruzijca ter še en storilec naj bi prejšnji konec tedna vlomili v štiri stanovanja v Škofji Loki. Ponoči so vrata in podboje vhodnih vrat povezali z zelo tanko, neopazno nitko, ki se hitro pretrga, če kdo odpre vrata. Če je bila ob njihovem ponovnem obisku pretrgana, je bilo jasno, da so lastniki doma. V primeru, da je nitka ostala cela, pa so se lotili dela: vlamljali so s specialnim orodjem in s pomočjo vrtanja ter lomljenja ključavnic. Po besedah komandirja škofjeloške policijske postaje Saše Enika so nitke našli v petih blokih z več kot 250 stanovanji.