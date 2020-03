Na tematiko nevzdržnih razmer v delovnih okoljih se je Festival dokumentarnega filma, ki ga pripravljajo v Cankarjevem domu, osredotočil že pred enajstimi leti. Letos je v fokusu »delovna etika proti slavi in bogastvu«, kot jo je razumel pisatelj Kurt Vonnegut in kot se kaže v ekstremnih razmerah, kot zavezanost poklicu ne glede na finančno izravnavo. Vodja filmskega programa CD Simon Popek pravi, da se jim je ta tematika prikradla skozi stranska vrata.

Na podeželju

Še en film, nominiran za oskarja, bo letos na sporedu festivala, in sicer v sklopu Intimni in globalni portreti. Medena dežela, makedonski dokumentarec, se poklanja tradicionalnemu ruralnemu okolju. Avtorja Tamara Kotevska in Ljubomir Stefanov sta tri leta spremljala ostarelo Hatidze in njeno napol slepo mamo, ki se preživljata s čebelarstvom v nekonvencionalni maniri. Tudi dokumentarec Čeljust režiserke Lize Mandelup govori o podeželju, ameriškem, o mladih, spletnem komuniciranju in zasvojenosti z internetom.

Komunikativen kanadski film Teorija o kretenih je najbolj zabaven film festivala, pravi Popek. Med igralci najdemo tudi Johna Cleesa. To ni film kitajskega režiserja Yunga Changa je portret o britanskem vojnem poročevalcu Robertu Fisku; kaj vse je treba storiti, da ostaneš zvest svojim načelom in ne postaneš režimski poročevalec.