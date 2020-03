Ema Kugler, performerka in režiserka, dobitnica Štigličeve nagrade za življenjsko delo: Namen umetnosti ni, da jo razumemo

Ema Kugler je vsestranska umetnica s prepoznavnim izrazom, ki deluje predvsem na področjih scenske in vizualne umetnosti. Kot avtorica vrste performansov in filmov različnih dolžin je pri svojih projektih med drugim tudi scenografka, kostumografka, scenaristka in producentka – delno zaradi ustvarjalne živahnosti, zlasti pa zato, ker na finančno podhranjeni neodvisni sceni drugače pač ne gre. Za svoje delo je dobila številne domače in tuje nagrade, med njimi leta 2008 nagrado Prešernovega sklada (za film Le Grand Macabre in performans Introitus); tudi njen zadnji film Človek s senco (2019) je po nagradi vesna za najizvirnejše eksperimentalno delo osvojil že več nagrad na festivalih po svetu.