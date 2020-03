Sestavljanje vlade: Lista kandidatov za ministre je vložena

Lista kandidatov za ministre je vložena. Na njej je večina imen, ki so se v preteklih dneh že pojavljala v javnosti. Novi sta Boštjan Koritnik, ki bo minister za javno upravo, in Helena Jaklitsch, ki bo kot ministrica brez listnice zadolžena za Slovence v zamejstvu in po svetu.