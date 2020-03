Logar je danes v predstavitvi pred odborom DZ za zunanjo politiko (OZP) napovedal vzpostavitev posebnega odposlanca za Hrvaško. Menil je tudi, da je prišel čas za tiho diplomacijo. Zavzel se je še za preureditev prioritet predsedovanja EU ter intenzivnejšo sodelovanje med MZZ in Mors.

Slednje naj bi veljalo predvsem na področju varnostne politike, delovanja v okviru zveze Nato ter pri zagotavljanju kibernetske varnosti, je dejal Logar.

Izrekel se je proti temu, da bi se v vsakdanjem diplomatskem dialogu osredotočali zgolj na hrvaško neuresničitev arbitražne razsodbe o meji. Glede odnosov z južno sosedo se je zavzel za krepitev medsebojnega zaupanja ob zagotavljanju spoštovanja mednarodnega prava in razsodb mednarodnih sodišč. Je pa Hrvaška »zgolj ena od sosed, s katero imamo odprta vprašanja, ki jih bomo slej kot prej rešili«, je bil prepričan.

Bistvo diplomacije je sicer po Logarjevem prepričanju opravljanje dela za ljudi, torej za državljane in državljanke Slovenije. Primarni cilj diplomacije je po njegovih besedah slediti odločitvam, ki so bile sprejete leta 2003 na referendumu, to je članstvo Slovenije v EU in zvezi Nato, ter ključnim strateškim dokumentom, kot sta zunanjepolitična deklaracija in strategija. Ocenil je, da obstajajo nekaterih zaostanki pri sledenju tem ciljem.

Logar se je zavzel za okrepitev diplomatske mreže, za kar pa bodo po njegovih besedah potrebna večja finančna sredstva, torej večji proračun za MZZ. Po njegovi oceni bi morali okrepiti zunanjo službo in konzularno-diplomatska predstavništva, saj Slovenija, kot je dejal, potrebuje »dober zvočnik in dobro slušalko v tujini«.

Kot je še dejal, bo v prihodnjih dveh letih in pol »visoko na jedilniku« slovenske diplomacije enoten glas slovenske zunanje politike, pomen gospodarske diplomacije, skrb za avtohtone narodne skupnosti v sosednjih državah, krepitev ugleda Slovenije v EU, svetu in organizacijah ter slovensko predsedovanje EU. Kandidat za novega zunanjega ministra podpira tudi krepitev odnosov s Slovenci v tujini.

Predsedovanje EU je sicer Logar označil za zahtevno nalogo, ki terja ves intelektualni, logistični, vsebinski in človeški napor, »ki ga združuje naša administracija vseh resorjev in tudi vseh vej oblasti«. Preureditev prioritet predsedovanja pa bi morala biti po mnenju Logarja predvsem v smeri varovanja okolja in kriznega upravljanja.

Glede priprav na slovensko predsedovanje EU podpira neposreden angažma predsednika vlade, ki po njegovem mnenju najlaže koordinira pristojne ministre, podpira tudi kadrovsko okrepitev direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko ter zadeve EU ter stalnega predstavništva v Bruslju in okrepitev sodelovanja z Evropskim parlamentom.

Izzvan je bil tudi glede migracij, pri čemer je poslanki Levice Violeti Tomić odgovoril, da v SDS nasprotujejo nezakonitim migracijam, ne pa legalnim. Sicer pa je to vprašanje označil za »zelo občutljivo«. Hkrati pa je v luči zadnjih dogodkov, ko je Turčija poslala množice proti Evropi, odločno podprl Grčijo in Bolgarijo, »ki branita schengenske meje«.

Cigler Kralj med prioritete uvršča bolj življenjski sistem socialnih pomoči

Kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom kot tri ključne prioritete izpostavil bolj moderen in bolj življenjski sistem socialnih pomoči, vključno s preprečevanjem zlorab, skrb za starejše in okrepitev družinske politike.

Kot je dejal, je ključni cilj njegove ekipe, da naredijo sistem bolj moderen, življenjski in ga približajo ljudem. Veliko procesov v življenju in delu se digitalizira, tehnologija postaja bolj prijazna uporabnikom. Vse to želijo izkoristiti pri svojem delu in omogočiti, da se tudi postopki, ki jih vodi ministrstvo, poenostavijo, olajšajo, postanejo bolj prijazni uporabnikom. V tej zvezi je kot enega ključnih procesov napovedal debirokratizacijo.

Napovedal je, da bodo "sistem približali ljudem, ki ga res potrebujejo", in si prizadevali za preprečevanje zlorab. Ob opozorilih o prenizki razliki med socialnimi pomočmi in minimalno plačo je ocenil, da ne gre za to, da so socialne pomoči previsoke, ampak so plače prenizke. Želijo pa spodbuditi procese in dialog, da bi našli rešitve in bi bila morda razlika takšna, da bi spodbujala k zaposlitvi. Prevelike razlike so po njegovih oceni tudi med bruto in neto plačo.