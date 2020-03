Nova desnosredinska koalicija je danes za predsednika državnega zbora izvolila poslanca SMC Igorja Zorčiča. Zanj je glasovalo 48 poslancev, 29 pa jih je bilo proti. 11 glasovnic je bilo neveljavnih. 42-letni univerzitetni diplomirani pravnik je v poslanskih klopeh drugi mandat: v prejšnjem je vodil parlamentarni odbor za infrastrukturo, v tokratnem pa je bil na čelu poslanske skupine SMC. Stranka modernega centra sicer ni prva Zorčičeva politična stranka, v preteklosti je bil član Golobičeve Zares. Vendar poudarja, da je bil dejaven le v lokalnem odboru Zares v Brežicah, ne pa tudi na državni ravni.

Znana večina bodočih ministrov Jutri naj bi mandatar Janez Janša v državni zbor vložil listo ministrskih kandidatov. Medtem ko so mu iz DeSUS in NSi imena svojih bodočih ministrov sporočili že v preteklih dneh, so se v SMC danes še pogovarjali s kandidati. Po zadnjih informacijah naj bi generalna sekretarka Cerarjeve vlade, zdaj generalna direktorica agencije za okolje Lilijana Kozlovič pristala na vodenje pravosodnega resorja, vodja poslanske skupine SMC v prejšnjem mandatu Simona Kustec pa naj bi postala nova šolska ministrica. Čeprav so bili v SDS vseskozi skrivnostni, so nekatera imena njihovih ministrskih kandidatov v preteklih dneh vendarle pricurljala v javnost: Anže Logar naj bi postal zunanji minister, Andrej Šircelj minister za finance, Andrej Vizjak minister za okolje in Zvone Černač minister brez listnice za kohezijo. Tudi po današnji seji izvršilnega odbora SDS pa naj menda ne bi bilo dokončno dogovorjeno, kdo bo prevzel mesto ministra brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Po zadnjih informacijah pa naj bi se na čelo ministrstva za kulturo vrnil Vasko Simoniti, ki je to mesto zasedal že v prvi Janševi vladi.

Hojs in Tonin bosta kolega v novi vladi Novi minister za notranje zadeve naj bi postal Aleš Hojs, nad čimer v NSi ne morejo biti navdušeni. Hojs je bil namreč v preteklosti njihov minister za obrambo in podpredsednik NSi, a so ga leta 2016 iz stranke izključili. Kot razlog so navedli, da je v različnih medijih in na družbenih omrežjih večkrat nastopil neprimerno in nespoštljivo do NSi in nekaterih njenih predstavnikov ter s tem okrnil ugled stranke. Tako je na primer po Peterletovem izstopu iz predsedstva veteranskega združenja VSO prvi mož VSO Aleš Hojs presodil, da predsednik osamosvojitvene vlade ni primeren govornik na proslavi v čast osamosvojitvi. Še zlasti pa Hojs ni varčeval z žalitvami na račun Mateja Tonina, ki bo v Janševi vladi obrambni minister. Lani poleti je na primer na twitterju na račun Mateja Tonina zapisal: »Hrbtenice on nikoli ni imel! Manipulant, ki je za beli kruh pripravljen podariti Kučanu penzijo ali Rodetu omogočiti bivanje v gradu Goričane!« Hojs tudi nikoli ni skrival prepričanja, da bi morali biti krščanski demokrati poslušni podporniki večje stranke na desnici, torej SDS, po izključitvi iz NSi pa se je Janševim demokratom tudi formalno pridružil. Za zvestobo ga je Janša med drugim nagradil z mestom direktorja Nova24TV.