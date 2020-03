Boj proti koronavirusu je postala igra števil. Po državah štejejo in seštevajo obolele, poročajo o življenju in smrti. Skoraj 100.000 je po zadnjih informacijah obolelih po vsem svetu, število smrtnih primerov je preseglo 3300. Seštevanje, odštevanje… kot bi imel sam vrag posebno veselje do aritmetike! Ob tem iz Svetovne zdravstvene organizacije sporočajo: »Gre za unikaten virus z unikatnimi lastnostmi. To ni gripa. Še nikoli doslej nismo imeli opravka s klico, ki bi se s tako lahkoto širila med ljudmi.«

Vodja Svetovne zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, je še povedal, da cilj ostaja omejevanje virusa sars-coV-2 in da morajo države ukrepati takoj.

Nekateri ukrepi so se izkazali za učinkovite in tako ponekod v zadnjih dveh tednih niso ugotovili novega primera. Drugod je virus ušel z vajeti.

Manj okužb

S Kitajskega, denimo, prihajajo spodbudne novice o zmanjševanju števila na novo obolelih. Zunaj province Hubei je bilo te dni le malo novih primerov. Iz Vietnama, kjer so med prvimi zaznali virus, poročajo, da novega primera ni bilo. »Bitka je sicer dobljena,« kot se je izrazil tamkajšnji predsednik vlade, »vojna pa še ne.«

Tudi v Sloveniji je koronavirus prisoten, doslej so ga potrdili pri šestih osebah. Strokovnjaki so že prej poudarjali, da je zelo malo možnosti, da bi se virusu Slovenija izognila, posebno glede na dejstvo, da je virus že povsod okoli nas. V Avstriji so našteli več kot 40 primerov, v Italiji , kjer je skupno okuženih več kot 3800 ljudi, so prve primere te dni potrdili v Trstu in Vidmu, na Hrvaškem je trenutno enajst potrjenih primerov. Prvi primer okužbe so danes potrdili tudi na Slovaškem pri moškem, ki v zadnjem času ni potoval, vendar pa se je njegov sin pred dnevi vrnil iz Benetk.

V vseh evropskih državah je na današnji dan okuženih več kot 5600 ljudi, umrlo pa je 161 ljudi, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Evropska unija je zaradi vse večjega števila primerov dvignila oceno tveganja na visoko stopnjo. Evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides je poudarila, da se je osemnajst članic že odločilo za skupno naročilo zaščitne opreme, in povedala, da je na države naslovila pismo, v katerem je vse ministre za zdravje pozvala, naj zagotovijo ustrezne vire v zdravstvu, zmogljivosti v laboratorijih in na vstopnih točkah, na primer letališčih, ter ustrezno obveščanje.