Številne slovenske državljane je v zadnjih tednih strah zaradi novega koronavirusa. Uradna pojasnila in napotki strokovnjakov za javno zdravje so v takih razmerah kaj hitro preslišani. Posamezniki, ki odgovorov na mnogotera vprašanja bodisi ne dobijo bodisi jim ne zaupajo, odgovore iščejo na bolj ali manj zanesljivih spletnih straneh, forumih in družbenih omrežjih. Zapisov na temo novega koronavirusa je ogromno, a številni vsebujejo nepreverjene in napačne informacije. Na Dnevniku smo zato zbrali nekaj najpogostejših trditev, ki krožijo po spletnih forumih, in jih ovrgli na podlagi pojasnil Svetovne zdravstvene organizacije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Če na Kitajskem nekdo zakašlja ali kihne v tvoj naročeni paket, ti lahko pošlje virus. Ne drži. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) poudarjajo, da posamezniki, ki prejemajo pisma ali pakete s kateregakoli območja, od koder so poročali o okužbah z novim koronavirusom, niso izpostavljeni nevarnosti okužbe z novim koronavirusom. Koronavirusi namreč ne preživijo dolgo na predmetih, kot so pisma in paketi.

Za novim koronavirusom zbolijo samo starejši ljudje. Ne drži. Pri WHO pojasnjujejo, da so starejši in ljudje s kroničnimi boleznimi, kot so denimo astma, diabetes in srčne bolezni, bolj podvrženi razvoju hujše oblike bolezni, vendar pa se lahko z virusom okužijo ljudje vseh starosti. Pri WHO zato vsem svetujejo, naj se držijo najpomembnejših ukrepov, ki zmanjšujejo možnost okužbe. Predvsem naj poskrbijo za ustrezno higieno rok, kašljajo in kihajo naj v rokav ali robček ter se izogibajo vidno obolelim, ki delujejo vročično, kašljajo, smrkajo ali kihajo.

Koronavirus sem prebolel že pred leti. V laboratoriju so mi potrdili humani koronavirus. Koronavirus je skupno poimenovanje za večjo skupino virusov, ki povzročajo obolenja pri ljudeh in živalih. Po pojasnilih WHO je za več vrst koronavirusov značilno, da pri ljudeh povzročajo okužbe dihal, ki so lahko blage do hude. Med znane koronaviruse sodita tudi sindrom akutne respiratorne stiske oziroma sars, ki se je prvič pojavil leta 2003, in bližnjevzhodni respiratorni sindrom oziroma mers, ki je bil odkrit leta 2012. Povsem mogoče je torej, da je posameznik v preteklosti že zbolel za enim od koronavirusov, vendar ne za novim koronavirusom (covid-19).

Novi koronavirus lahko pozdraviš z domačim žganjem. Ker gre za nov virus, zanj še ne obstaja posebno zdravilo. Glede na to, da virus povzroča okužbe dihal, pa lahko njegove simptome lajšamo s podobnimi sredstvi kot druge virusne okužbe dihal, na primer prehlad in gripo. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji ob tem opozarjajo, da razprševanje, nanašanje na telo ali celo pitje pripravkov, ki vsebujejo alkohol ali klor, ne bo uničilo virusov, ki so že vstopili v telo, predvsem pa je takšno ravnanje lahko izjemno nevarno za zdravje. Pripravki, ki vsebujejo alkohol ali klor, so lahko koristni za razkuževanje površin, a tudi v tem primeru jih je treba uporabljati v skladu z navodili.