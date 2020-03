Pri Jade se je virus pojavil pred božičem. Mama, Amanda Phillips, in oče, Stephen DeLucia, sta resnost situacije uvidela na božični večer, ko je deklica dobila visoko vročino. Odpeljali so jo v bolnišnico v Waterlou, kjer je doživela epileptični napad. Od tam so jo nato odpeljali v pediatrično bolnišnico v Iowa Cityju. Phillipsovo so ob hčerkinem stanju spreletavali negativni občutki.

Na božični dan so zdravniki sporočili, da je gripa povzročila resno poškodbo možganov - encefalopatijo.

»Rekli so, da se najina deklica morda ne bo nikoli zbudila, in če se, najverjetneje nikoli ne bo ista kot prej,« je povedala Phillipsova.

Na novoletni dan pa se je Jade le zbudila. Po mnenju zdravnikov je imela srečo, da je ostala živa. Kljub temu pa veselje družinskih članov ni trajalo dolgo. Kmalu je postalo očitno, da Jade ne vidi. Gripa je namreč prizadela del možganov, ki zaznava vid.

Dva meseca pozneje pa se je deklici vid povrnil. Ko so jo, da bi se prepričali, ali res vidi, vprašali, kje je njen stric, se je Jade sprehodila naravnost do njega.

Jade bo v tem mesecu obiskala okulista, ki bo ocenil njeno očesno stanje. Skupaj z družino pa čaka tudi na rezultate testov, ki bodo odgovorili na vprašanje, ali ima deklica genetsko nagnjenost k omenjeni bolezni. »Zelo je težko in se še vedno učimo,« je Phillipsova zapisala v objavi na Facebook skupini Jade's Journey. »Ampak ne bomo obupali, ker tudi ona ni. Za enkrat ji gre dobro. Veseli smo ne glede na vse,« je še dodala.