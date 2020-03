Za Jesenice in Olimpijo se jutri začenja vrhunec sezone v alpski ligi. Slovenska predstavnika bosta na domačem ledu proti italijanskima tekmecema odprla četrtfinalno serijo na štiri zmage. Jeseničani se bodo pomerili z Asiagom, Ljubljančani pa z Rittnom. Vodilni Brunico je prvi izbiral nasprotnika in bo v uvodnem krogu končnice zaigral proti Feldkirchu, drugouvrščena Cortina pa bo prekrižala palice s Salzburgom. Vse štiri italijanske ekipe bodo domače tekme zaradi koronavirusa igrale pred praznimi tribunami.

Olimpija zdesetkana in razrvana

Največja osmoljenka je po desetih tekmah v skupini zmagovalcev postala Olimpija, ki je zanesljivo dobila redni del tekmovanja, nato pa močno popustila in med vodilno šesterico po šestih porazih osvojila najmanj točk in dosegla najmanj golov. Ljubljančani so imeli veliko športne sreče, da so sploh končali na četrtem mestu, ki v četrtfinalu zagotavlja prednost domačega ledu. Ritten bodo v soboto in nedeljo gostili na tivolskem igrišču, potem pa se bo moštvo zaradi prenove dvorane preselilo v Zalog. Na obrobju mesta se bodo v tesnem objektu zadržali vse do morebitnega nastopa v finalu.

Olimpija bo v končnico alpske lige kot branilka naslova prvaka krenila v spremenljivi formi. V Tivoliju ima hudič mlade, saj je poškodovanih osem hokejistov, ki sestavljajo hrbtenico moštva (Pešut, Ropret, Ulamec, Chvatal, Svete, Koren, Logar in Gorše). Sredino generalko pred četrtfinalom so slovenski prvaki končali samo s petnajstimi igralci, zato trener Gregor Polončič že razmišlja, da bi prvo ekipo okrepil s hokejisti iz mladinske selekcije. Olimpija je imela v drugem delu alpske lige velike težave z disciplino, saj je zbrala rekordnih 181 minut izključitev. Nasprotniki so frustrirano ljubljansko moštvo s provokacijami tako iztirili, da so večkrat zapele pesti, kar ni najboljša popotnica za izločilne boje. Na najpomembnejših tekmah, ko bodo Olimpijo vsi želeli izriniti s prestola, bo namreč odločala prav vsaka poteza na ledu.