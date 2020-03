Ljubljančani so se, kljub prvemu mestu po rednem delu, znašli v položaju, ko prednost domačega terena v končnici ni bila samoumevna. Slabše predstave v drugem delu, tudi zadnji poraz na ponedeljkovem derbiju z Jeseničani, so ljubljansko ekipo potisnile na le peto mesto lestvice s točko zaostanka za mesti, ki še zagotavljajo prednost domačega ledu v četrtfinalu.

Za napredovanje med prvo četverico (prvo in drugo mesto sta bili že oddani) so Ljubljančani danes potrebovali svojo zmago ter ugoden razplet na preostalih dveh tekmah.

Prvi del naloge so opravili dobro. Tako kot na derbiju so bili zeleni-beli močno oslabljeni, pravzaprav še bolj, saj se je peterici odsotnih danes pridružil še Gal Koren, med tekmo pa se je poškodoval še Enes Gorše. Ne glede na vse težave so na ledu domači delovali solidno, zdržali tri zaporedne izključitve v prvem delu, potem pa ob koncu prve tretjine zadeli, uspešen je bil Mark Čepon.

V nadaljevanju so gostje prišli do izenačenja, pozneje pa so imeli zmaji priložnost za novo vodstvo. A gol Žana Jezovška so sodniki zaradi igranja z visoko palico razveljavili.

V zadnji tretjini pa so domači dobili nagrado za borbenost in vztrajnost. Dosegli so dva nenavadna gola, oba skorajda iz mrtvega kota, ko sta najprej Kristjan Čepon, potem pa še Nik Simšič plošček tik pod prečko spravila za hrbet vratarja v gol. Ljubljančani so zdržali do konca in se veselili prigarane zmage.

Z današnjo tekmo se je končal drugi del regionalnega tekmovanja. Moštva bodo v soboto začela končnico s četrtfinalnimi tekmami, ekipe pa bodo tekmece za izločilni del sezone izbirala v četrtek.