Sinoči se je končal drugi del tekmovanja, v katerem je šest najboljših ekip igralo za razvrstitev pred končnico. Na prvem mestu je končal Pustertal, slovenska predstavnika Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija pa sta pristala na tretjem in četrtem mestu. Druga je bila Cortina, peti Ritten, šesti pa Asiago. Iz kvalifikacijskih skupin sta si končnico zagotovila še mlada ekipa Salzburga in Feldkirch.

Prva tri moštva so danes lahko izbirala tekmece. Pustertal je izbiral prvi in si za tekmeca določil Feldkirch. Cortina je nato kot druga izbrala mlado salzburško zasedbo, Jeseničani so izbirali kot zadnji in se med dvema možnima tekmecema (Asiago in Ritten) odločili za prvo ekipo. Ljubljančani so kot četrti dobili ekipo, ki je ostala, Ritten.

»V končnici gre zares. Zdaj se bo pokazal karakter, želja in disciplina v ekipi. Fantom 100-odstotno zaupam in verjamem, da bomo šli do konca. Gremo pa dan za dnem in vsako tekmo posebej,« je dejal trener Olimpije Gregor Polončič.

Četrtfinale na štiri zmage se bo začel v soboto. Prednost domačega terena imajo Pustertal, Cortina ter slovenska kluba.

V tej sezoni imajo Jeseničani z Asiagom razmerje zmag in porazov 2:2, Ljubljančani pa z Rittnom 3:1.