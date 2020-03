Domači hokejisti Washingtona, prvaki v sezoni 2017/18, so sicer prek Larsa Ellerja povedli v 15. minuti, v drugi tretjini pa je sledil mrk prestolnikov. Letalci so zadeli trikrat prek Travisa Konecnyja, Kevina Hayesa in Tylerja Pitlicka.

Zaostanek je ob koncu druge tretjine prepolovil Garnet Hathaway, v zadnji tretjini pa sta za zanesljivo zmago gostov zadela še Ivan Provorov in Scott Laughton. Letalci so sicer plačali visok davek ob porazu, saj si je roko ob blokiranju udarca v prvi tretjini zlomil James van Riemsdyk, ki bo odsoten vsaj do konca rednega dela.

»Če izgubite igralca takšnega kova, fantje strnejo vrste, prevzamejo odgovornost in si razdelijo minute. Menim, da imamo veliko hokejistov, ki igrajo dobro in lahko nadomestijo to izgubo,« je po tekmi dejal trener gostov Alain Vigneault, ki je bil zadovoljen s prikazanim proti napadalno naravnani ekipi Washingtona.

Philadelphia s 85 točkami še naprej zaseda drugo mesto metropolitanske divizije, a je le še točko oddaljena od Washingtona. Na vzhodu sta sicer več točk zbrala le Boston (96) in Tampa Bay (87).

Colorado izgubil proti Anaheimu Na zahodu pa je po sedmih zmagah zaporedoma padel Colorado, saj je bil po podaljšku boljši Anaheim s 4:3. Vse je že kazalo na izvajanje kazenskih strelov, a je vsega dve sekundi pred koncem plošček v mrežo mimo vratarja Pavla Francouza poslal Rickard Rakell. Colorado z 88 točkami ostaja drugi na zahodu, saj ima dve točki prednosti lanski prvak St. Louis. Do zmage je po podaljšku prišel tudi Calgary, ki je proti Columbusu že zaostajal z 0:2, v zadnji tretjini pa sta najprej dodatnih pet minut izsilila Elias Lindholm in Matthew Tkachuk, dvoboj pa je odločil T.J. Brodie 11 sekund pred iztekom podaljška za 35. zmago ognjenih zubljev v sezoni. V gosteh se je zmage po preobratu veselilo tudi moštvo Arizone Coyotes. S 4:2 so bili boljši od Vancouvra, potem ko so še do sredine zadnje tretjine zaostajali z 1:2. Potem pa so za zmago proti neposrednemu tekmecu v boju za končnico zadeli Nick Schmaltz, Lawson Crouse in Oliver Ekman-Larsson, ki je zadel v prazno mrežo. Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings v petek zjutraj na domačem ledu gostil hokejiste Toronta.