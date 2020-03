Ti so po oceni iranskih oblasti »propaganda proti sistemu«, poroča Guardian. Po odvetnikovih besedah je del kazenske odredbe tudi sklep, da režiser dve leti ne sme ustvarjati filmov.



Vseh sedem filmov, ki jih je posnel Rasulof – že leta 2017 je na canskem festivalu prejel nagrado poseben pogled za film Pokončni človek – so v Iranu cenzurirali, že pred desetimi leti pa so ga prvič aretirali in ga za leto dni zaprli. To se je zgodilo na snemanju filma z Džafarjem Panahijem, ki je prav tako dobil berlinskega zlatega medveda, a se podelitve ni mogel udeležiti zaradi prepovedi potovanja v tujino. Panahi ima v Iranu dosmrtno prepoved snemanja filmov, zdaj pa se slabo piše še Rasulofu.