Ob izreku zaporne kazni je Jelenu celjska okrožna sodnica Mojca Turinek pripor zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšala do pravnomočnosti sodbe in začetka prestajanja kazni, poroča častnik Večer.

Po oceni sodnice je bil prav Jelen organizator in usmerjevalec hudodelske združbe, ki je izvršila rope. Dejala je tudi, da je Jelen nadpovprečno razgledan moški, ki je rope storil naklepno in tehtno z namenom hitre pridobitve premoženjske koristi.

V zagovoru je Jelen zanikal očitke o vpletenosti v štiri rope. Dejal je, da je obtožnica zoper njega konstrukt in izmišljotina. Vztrajal je, da ima alibi, da vseh članov hudodelske združbe iz obtožnice niti ne pozna in da ga omenjena druščina niti ni preveč marala. Dodal je, da tudi forenzična preiskava ni pokazala sledi njegovega DNK na kraju ropov.

S tožilstvom so sporazum o priznanju krivde podpisali Denis Mihalić, ki je bil obsojen na 14 let in devet mesecev zaporne kazni, njegov brat Leon, ki bo v zaporu na Dobu štiri leta in devet mesecev, Aleksander Levec, ki je obsojen na devet let in deset mesecev, Simeun Filipović, ki je dobil dve leti in dva meseca, in Tim Lampret, ki bo odsedel dve leti in tri mesece.

Kakšna kazen je bila izrečena Klavdiji Jeraj, ni znano, saj je bila obsojena kot mladoletnica.