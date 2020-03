S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so policisti vozilo roparjev izsledili na podlagi informacij, ki jih je posredoval občan. Vozilo, s katerim sta se storilca odpeljala, so ustavljali z modrimi lučmi in sireno, a voznik ni ustavil. Nadaljeval je z vožnjo proti centru Ljubljane, na poti pa storil več prekrškov in trčil v najmanj dve vozili.

Policisti so vozilo uspešno ustavili v križišču Vilharjeve in Dunajske ceste, kjer so prijeli enega storilca. Drugi je zbežal s kraja, a so ga prijeli v bližini železniške postaje, so še pojasnili na policiji. Policisti so osumljenima odvzeli prostost, preiskava pa še poteka.