Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je 33-letni Gruzijec v preteklosti že izvrševal vlome v organiziranih skupinah, ki so delovale v različnih državah Evrope. V Italiji so mu izrekli ukrep prepovedi vstopa v schengensko območje, vendar se je z menjavami identitete kljub temu gibal po Evropi.

Celjski policisti so sicer najprej v sredo prijeli 36-letnega Gruzijca, ki je imel pri sebi klešče in izvijač, orodje pa je uporabljal za vlome v stanovanja. Pred prijetem je tako vlomil v stanovanje v Celju, iz katerega je odtujil 1500 evrov in zlatnino. Druga dva osumljenca pa so policisti prijeli v sredo zvečer na območju Mozirja.

Za vse tri Gruzijce obstaja sum, da so bili vpleteni tudi v druge vlome v stanovanjske objekte na celjskem območju, kjer so letos policisti zabeležili velik porast vlomov. Vpleteni naj bi bili tudi v vlome na drugih območjih po Sloveniji.