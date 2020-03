Na štajerski avtocesti za predorom Podmilj v smeri Ljubljane je danes nekaj po šesti uri prišlo do prometne nesreče z naletom štirih vozil. Voznica osebnega vozila ni vozila na primerni varnosti razdalji in je trčila v vozilo pred seboj, ki se je ustavilo v koloni. Vanjo je prav tako zaradi prekratke varnostne razdalje trčila druga voznica, v njo pa še ena voznica osebnega vozila.

V nesreči so bili štirje udeleženci lažje poškodovani. Z reševalnim vozilom so jih odpeljali v ljubljanski klinični center, vsem trem voznicam, ki so povzročile prometno nesrečo, pa so policisti izdali plačilni nalog.

V času te prometne nesreče je v zastoju prišlo še do manjšega trčenja dveh osebnih vozil. Voznika nista utrpela telesnih poškodb

Zaradi trčenja je bil promet do pol osme ure zjutraj v smeri Ljubljane oviran, zaradi česar so nastajali daljši zastoji.

Policija voznike poziva k doslednem upoštevanju varnostne razdalje. Nanjo je treba biti še posebej pazljiv med vožnjo po avtocesti ali hitri cesti, saj tam vožnja poteka hitreje.