Po Katarju zaradi koronavirusa odpovedana tudi VN Tajske

Organizatorji dirk svetovnega prvenstva v motociklizmu so morali v zadnjih 24 urah odpovedati uvodni dve preizkušnji. V nedeljo zvečer so sporočili, da so za nedoločen čas prestavili dirko v Katarju, v ponedeljek pa je sledila še odpoved VN Tajske, ki je bila druga dirka v koledarju 2020.