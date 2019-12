Hrvati dobili prvi evrovizijski škandal

Le nekaj ur po tem, ko so na Hrvaškem razkrili imena glasbenikov in glasbenic, ki se bodo v evrovizijskem predizboru Dora potegovali za nastop na Nizozemskem, je od tekmovanja odstopil Goran Karan. Ta se je na Doro namreč uvrstil s skladbo My legacy is love, a se je izkazalo, da je z njo prekršil osnovno pravilo, in sicer, da na izboru lahko sodelujejo samo skladbe, ki še niso bile javno predvajane ali izvajane.