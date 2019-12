Aleksandar Vuksanović, bolje znan kot Aca Lukas, je pred leti priznal, da ima težave z drogami, a teh naj bi se medtem že uspešno rešil. Številne je zato te dni presenetila fotografija, ki je zakrožila po spletu, saj bi lahko dokazovala nasprotno. Na njej Aca Lukas leži na kavču zgoraj brez, pred njim pa ležita na klubski mizici tablica in vrečka z belim prahom. Na tablici so sledi črtic, ki jih je pustil beli prah, po mnenju številnih pa je ta prah lahko samo kokain.

Ko so pevca prosili za komentar, je dejal, da gre sicer za staro fotografijo, da pa na njej zagotovo niso prepovedane substance. Kot je povedal za Novosti, je na fotografiji sladkor, fotografijo pa naj bi inscenirali skupaj s prijatelji bolj za šalo. »Mi smo se zafrkavali, zdaj pa je to nekdo, ne vem, zakaj, zlorabil. Se vam zdi, da bi si po vsem, kar sem storil v življenju, res dovolil kaj takega?« je komentiral pevec in dodal, da v času, ko je še redno jemal kokain, takšna fotografija ne bi mogla priti v javnost. Zdaj je s tem prenehal in vseeno mu je, kaj si ljudje mislijo, je še povedal.

Pevčeva preteklost s kokainom je sicer znana njegovim poslušalkam in poslušalcem. Pred štirimi leti je na primer z Ivano Selakov posnel skladbo Ljubav u doba kokaina, ki je nastala na podlagi istoimenske predstave, ob njenem izidu pa je povedal, da je to njegov prispevek v boju proti narkomaniji, bolezni, ki uničuje vedno več odnosov in življenj. Kar je izkusil tudi na lastni koži, saj je zaradi jemanja kokaina izgubil voh, pa tudi precej kilogramov. V času najhujše odvisnosti je jedel enkrat na štiri dni, skoraj ni spal, njegov pas na hlačah pa je imel vrsto dodatnih lukenj, saj je na neki točki tehtal le še 57 kilogramov. Pas hrani še danes kot opomnik na tiste čase, se je pa medtem okrepil na več kot 80 kilogramov. Zaradi izgube voha je pozneje precej lažje svojim otrokom menjaval plenice, po drugi strani pa med nastopom v Črni gori ni zaznal požara, ki se je začel širiti izza odra, saj je mislil, da gre za odrski dim. Iz zagate ga je takrat rešil njegov sin.

Fotografija Ace Lukasa je, tudi zaradi njegovega komentarja, da gre za sladkor, izzvala kar nekaj šal na njegov račun. Na spletu se je razširila tako imenovana fotošop vojna, v kateri uporabniki tekmujejo, kdo bo fotografiji dodal bolj zabavne elemente. Med drugim se ji je pridružil srbski igralec in medijska osebnost Sergej Trifunović, ki je na svojem twitterju objavil fotografijo Lukasa, na njo pa dorisal piškote, ki naj bi pustili domnevne sledi sladkorja. Da bi bila fotografija še bolj primerna Lukasovi izjavi, je dorisal še odejo in mu čestital za malo raznesenje, kar je besedna igra na veliko noč (arhaično: vaznesenje).

Lukas se na provokacijo ni odzval najbolj prijazno, saj je zapisal, da ga načeloma ne zanima, kaj objavlja Trifunović, niti mu ne sledi, a se je na objavo odzval, ker ga novinarji kličejo za komentar. »Novinarji me prosijo, naj komentiram tvoje izločke, medtem ko snemam novo pesem in se ukvarjam s svojimi posli. To svetujem tudi tebi, torej, da bi bilo najbolje, da se držiš svojega posla, da se držiš svoje igre in da ne bluziš,« je bil oster Lukas. »Jaz sem o svoji preteklosti javno spregovoril, ti pa pišeš neumnosti, čeprav sam dobro veš, kako je, če te raznese od droge.«