Čeprav je Lepa Brena pred približno tednom dni dvakrat zapored napolnila Areno, kar pomeni okoli 40.000 ljudi, s svojim nastopom ni očarala vseh. Srbska pevka bošnjaških korenin, rojena kot Fahreta Jahić, je nekatere, zlasti hrvaške vojne veterane, užalila »z jugoslovanskimi zastavami s peterokrako zvezdo« ter petjem Jugoslovenke, štirje upokojeni hrvaški generali pa so v znamenje protesta napisali javno pismo. Ivan Tolj, Ivan Kapular, Marinko Krešić in Mile Ćuk so v pismu zapisali, da gre za zastavo, pod katero so bili storjeni številni zločini nad hrvaškim narodom, in se vprašali, kako je lahko družbeno sprejemljivo in nekaznivo mahati z zločinskimi zastavami sredi glavnega mesta suverene in mednarodno priznane države. Obenem so zahtevali še, da se ustanovi telo, ki bo za vsako javno osebo, »pa naj bo to srbska pevka ali najvišji srbski javni uslužbenci«, ugotavljalo, ali so sodelovali pri kakršni koli obliki agresije na Hrvaško.

»V Zagrebu se je 14. in 15. decembra javno sramotilo hrvaški narod in Hrvaško. Fahreta Jahić Živojinović, bolj znana kot Lepa Brena, je imela v zagrebški Areni koncert, na katerem je spravila v trans oboževalce svojega lika in dela. Ali je to ista Lepa Brena, ki se je v Brčkem v času velikosrbske agresije kazala v maskirni opravi sovražnih sil, ki so napadle Hrvaško, Bosno in Hercegovino, uničevale mesta in vasi, ubijale nedolžne ljudi?« so naštevali, potem pa dodali, da bi bil glede na ikonografijo v dvorani odgovor zagotovo pritrdilen.