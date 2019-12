Medtem ko nogometaši v Franciji, Italiji, Nemčiji in Španiji uživajo na zasluženem oddihu, tega luksuza v času božično-novoletnih praznikov nimajo njihovi stanovski kolegi v Angliji. Ravno nasprotno, saj so zadnji dnevi v koledarskem letu zanje eni najbolj napornih v celotni sezoni. Na Otoku namreč že dolgo gojijo tradicijo, da dan po božiču potekajo tekme angleškega prvenstva in nič drugače ni bilo letos. Prvoligaši so se med seboj pomerili v četrtek, kar ne bi predstavljalo prevelike težave, če jih dvoboji naslednjega kroga ne bi znova čakali že danes in jutri. »Smo konec decembra, a še vedno igramo tekme. Nihče od trenerjev nima težav s tem, da se te igrajo 26. decembra, toda obračuni ponovno le dva dni pozneje? To je zločin, a vsi molčijo! Vsako leto je isto,« se je nad neprizanesljivim tekmovalnim razporedom ta teden hudoval trener vodilnega Liverpoola Jürgen Klopp.

A ekipa nemškega strokovnjaka jo je še dobro odnesla, saj jo v nasprotju z večino tekmecev, ki bodo na igrišča stopili že danes, dvoboj proti Wolverhamptonu čaka šele jutri. Ta bo sicer eden od le treh nedeljskih, pri čemer bo največ pozornosti bržkone požel tisti med mestnima tekmecema Arsenalom in Chelseajem. Za londonska velikana, ki se bosta pomerila prvič po majskem finalu v evropski ligi, derbi prihaja ob neprimernem času, saj se oba spopadata s krizo.

Ta je še posebej huda v vrstah topničarjev, ki tako klavrne sezone ne pomnijo že leta. Na prvenstveni razpredelnici zasedajo šele enajsto mesto, na zadnjih 16 tekmah pa so igrišče kot zmagovalci zapustili zgolj enkrat. Negativnega niza v četrtek proti Bournemouthu ni zmogel prekiniti niti donedavnega pomočnik Pepa Guardiole pri Manchester Cityju Mikel Arteta, ki je vlogo trenerja prevzel pretekli teden in debitiral z remijem proti Bournemouthu (1:1). »Ne oziram se na tekmo s Chelseajem, zanima me le, kaj se dogaja z nami zdaj. Položaj je zelo resen, zato moramo ukrepati takoj,« je po četrtkovi delitvi točk razmišljal Mikel Arteta.

Po presenetljivo uspešnem vstopu v sezono sapa pohaja tudi nogometašem Chelseaja, ki na gostovanje k sosedom odhajajo s popotnico domačega poraza proti Southamtonu z 0:2. Ta je bil že njihov peti prvenstveni na zadnjih sedmih tekmah in tretji v decembru. »December je zelo naporno obdobje za vse v prvenstvu, zato utrujenost ne more biti izgovor. Enostavno si ne ustvarjamo več toliko priložnosti kot na uvodu v sezono,« glavni razlog za neuspešno serijo predstav svojih igralcev vidi trener Frank Lampard. Chelsea je sicer tri prvenstvene poraze v zgolj enem mesecu nazadnje vpisal oktobra 2015, v primeru novega pa bi jih imeli na svojem računu že osem, kar je natanko toliko, kot v celotni lanski sezoni pod Lampardovim predhodnikom Mauriziem Sarrijem.